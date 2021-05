"Hotel Paradise 3": Kornelia nie wytrzymała hejtu! Rozpłakała się na nagraniu: "Czara goryczy się wylała"

Rozpoznawalność ma również swoje ciemne strony. Choć "Hotel Paradise 3" przyniósł Kornelii całą masę fanów, okazuje się, że wśród widzów programu nie brakuje takich, którzy - delikatnie mówiąc - nie darzą uczestniczki największą sympatią. Po ostatnim odcinku kontrowersyjnego show, w sieci pojawił się wysyp negatywnych komentarzy, dotyczących nie tylko jej zachowania wobec Krzyśka, czy charakteru dziewczyny, ale również jej wyglądu. Internauci, nie zważając na nic, nie zostawili na Kornelii suchej nitki. Jak się okazuje, ta sytuacja zdecydowanie ją przerosła. Uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" opublikowała nagranie, na którym cała we łzach i z roztrzęsionym postanowiła zwrócić się do swoich hejterów.

Myślałam, ze nie będę się przejmować hejtem, że to wszystko po mnie zleci. I uwierzcie mi, zlatywało. Zlatywało to wszystko ze mnie do pewnego momentu, kiedy ta cała czara goryczy się wylała - zaczęła Kornelia.

Kornelia z "Hotelu Paradise 3" reaguje na hejterskie komentarze

Kiedy Kornelia wróciła do "Hotelu Paradise 3", pozostali uczestnicy nie kryli swojej radości, tym bardziej, że dziewczyna postanowiła przywrócić do programu Krzysztofa, z którym od tej pory - jak mogło się wydawać - tworzyli zgraną parę. Nagle okazało się, że tą dwójkę łączy jedynie pakt i udawana relacja, a wszystko po to, by dziewczyna została dalej w programie. Taki obieg spraw zdecydowanie nie przypadł wszystkim widzom do gustu, a niektórzy stwierdzili, że to właśnie ona powinna ponownie dostać bilet powroty do domu. Choć z takimi komentarzami musiał mierzyć się niejeden z uczestników kontrowersyjnego reality-show, to co w pewnym momencie internauci zaczęli wypisywać na temat dziewczyny, przeszło wszelkie granice.

- Kornelia to chodząca depresja. - Kornelia jest jak "Sońka" z poprzedniej edycji, też myśli że jest zajebista a męczydupa z niej okropna. - On powinien ja wywalić i nikt by nie mial do niego pretensji, a przy okazji pozbył by się największego paszteta, tak to prawdopodobnie wywali Natalie. - Zabierzcie tę Kornelię, nawet ciężko się na nią patrzy. - Jeny jaka ona jest beznadziejna 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - Jesteś okropnym człowiekiem - Jeśli Kornelia jest taka poza programem to boziu chroń przed taką znajomością 🤦‍♀️ wykończy człowieka 😂. Mam nadzieję, że to tylko gra bo takim beznadziejnym to ciężko być 😂😂😂 - To jest tak infantylna osoba, że jak jej słucham to mam wrażenie, że ona w gimnazjum jest. Tragedia. A w stroju kąpielowym to na nią patrzeć się nie da. Bebzon wywalony i garb. 😂 - Tępa jak paczka gwoździ - Nie dość, że brzydka, to głupia😂 - Kornelia chyba w ciąży 🕵🏻‍♂️🤭

Jak się okazało, negatywne komentarze ze strony hejterów nie przeszły obok Kornelii obojętnie. Nagle na InstaStory uczestniczki trzeciej edycji "Hotelu Paradise" pojawiła się krótka relacja, na której cała we łzach, z opuchniętą twarzą i sińcami pod oczami dziewczyna, nie mogła opanować emocji. Choć jak sama przyznała, do tej pory wszystko po niej spływało, nadszedł moment, w którym czara goryczy się przelała. Internetowy hejt zdecydowanie przerósł Kornelię, a ta postanowiła na niego zareagować.

Świat social mediów nie ma skrupułów, wy nie macie skrupułów aby dowalić innym i co z tego macie. Czujecie się dowartościowani, że kogoś obraziliście. Czujecie się w ten sposób lepiej, bardziej dowartościowani? - napisała w swojej relacji.

Uczestniczka "Hotelu Paradise 3", która budzi w widzach dość skrajne emocje, zwróciła się do swoich hejterów. Kornelia podkreśliła, że komentarze, które czyta na swój temat nie mają nic wspólnego, z wyrażeniem czyjejś opinii i zwyczajnie są pisane jedynie po to, żeby kogoś zranić.

To co piszecie to nie wyrażenie opinii, to próba zjednania człowieka z dnem. Nie znacie mnie, mojej przeszłości, tego co przeszłam i jak ciężko pracowałam na wszystko co mam. I nie mówię tu tylko o pracy zawodowej i o rzeczach materialnych, ale również o pracy nad samą sobą i o zbudowaniu poczucia własnej wartości. Gdzie jest wasze poczucie wartości skoro piszecie o drugim człowieku takie rzeczy. Gdzie? Jak to mówią, nie mów drugiemu co tobie niemiłe, ale to do jakiej skali sięga hejt w Polsce to jest jakiś żart. Ile w ludziach jest zawiści i złośliwości.

Kornelia nie miała zamiaru ukrywać, że hejt bardzo ją dotkną i zdecydowanie nie była na niego ani gotowa, ani tym bardziej odporna. Uczestniczka podkreśliła, że przez wiele lat pracowała na to, by zaakceptować siebie, niestety - takie komentarze są w stanie zburzyć pracę nad sobą w jednej sekundzie. Mimo, że problem hejtu w sieci nagłaśniany jest od wielu lat, wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego konsekwencji. W obronie Kornelii stanęli również internauci, którzy w komentarzach przypominali, że "Hotel Paradise" to jedynie program, w którym ludzie mogą być tym, kim chcą i mają dostarczać emocji, a niektórzy z jego widzów powinni zdecydowanie wrzucić na większy luz i nie brać tego, co się w nim dzieje, aż tak do siebie.

kornelia_hotelparadise3

Jak się okazuje, burzę w sieci wywołało zachowanie Kornelii wobec Krzyśka.

Internauci stanęli w obronie uczestniczki, przypominając, że "Hotel Paradise" to jedynie program. Nikt nie ma wątpliwości, że niektórzy posunęli się za daleko.