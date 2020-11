"Hotel Paradise 2": To koniec wielkiej miłości Bartka i Dominiki?! Komentarz uczestniczki zszokował fanów

Przez wydarzenia z "puszki pandory" rozpadł się związek Dominiki i Bartka z "Hotelu Paradise"? Podczas starcia z byłymi uczestnikami doszło do niemałego spięcia pomiędzy Dominiką a Arturem. Powodem było wyjawienie innym uczestnikom sekretu, którym był fakt, że doszło pomiędzy nimi do zbliżenia w trakcie pobytu w programie. Dominika ostro skomentowała sprawę w sieci, a jej komentarz zszokował fanów! Czy jej związek z Bartkiem to już przeszłość?! Widzowie bardzo kibicowali tej relacji, niestety nowe fakty mogą iść zawieźć.

Dominika i Bartek z "Hotelu Paradise 2" nie są już razem?

Ostatnia "puszka pandory" w "Hotelu Paradise" nie miała litości dla finalistów. Zostały im wypomniane wszystkie ruchy podczas pobytu w programie. Ostrą wymianę zdań wywołało pytanie Soni do Dominiki, czy jest tak bardzo pewna uczucia do Bartka, i tego, że już nic nie czuje do Artura pomimo tego, że zbliżyli się do siebie w programie.

Dominika czy jesteś tak pewna, że Artur dla ciebie nic nie znaczy po tym, co robiłaś w "Hotelu Paradise"?

Nie trzeba było długo czekać na mocne i bezpośrednie pytanie do Artura: "Czy uprawiałeś seks w "Hotelu Paradise" Jak było"? Artur jawnie przyznał, że tak i przeprosił Dominikę za to, że nie dotrzymał tym samym słowa.

- Jak ty możesz mówić, że nie ma fal, gdy uprawiamy seks nie raz i nagle ty kopiesz mnie w dupę. Jak ja mam się czuć nie urażona? To dla ciebie nic? - wykrzyczała mu Dominika

- To nie jest dla mnie nic. A dla ciebie to jest nic? Czy ja cię zmuszałem do tego seksu? Nie wydaje mi się.

- Ty mi się dziwisz, że ja się tak wkręciłam w ciebie, że szłam za tobą mimo tego, że widziałam, że mnie odpychasz?

- Po co się z nią wiązałeś i na dodatek się z nią przespałeś? - dodała Ania

- A może to ona się ze mną przespała?

Czy nowe fakty, które wyszły podczas "puszki pandory" zmieniły nastawienie Bartka do Dominiki? Na profilu uczestniczki rozgorzała się dyskusja:

- To jak zachował się Artur na pandorze , pokazało , że to zwykły gnojek , nie facet , brak klasy . Domi jesteś fajną dziewczyną , życzę ci , abyś już nigdy nie spotkała w swoim życiu takiego dupka

- Ajak on się zachował... Z całym szacunkiem do Dominiki ale to ona weszła z obrażona miną i pewnie sama zadała to pytanie skoro nikt o tym nie wiedział😂 - pisały internautki

Jedna z widzek słusznie zauważyła, że Sonia poruszyła ten temat jeszcze zanim pytanie rozstało odczytane na forum:

- Zanim pojawiło się to pytanie na ten temat wypowiedziała się Sonia, kojarzysz ten moment?

- oczywiście pamiętam ale to nie oznacza że. Dominika nie zadała tego pytania o sama nie powiedziała o tym Soni.... Artur na początku wybrał Domi, bo mu się spodobała ale to jego wina, że ona bardziej się w to wkręciła... Oni tam znają się krótko a niektórzy od razu chcieli by planować całe życie.... Artur nie zmusił jej do seksu... Robiąc to mogła się liczyć z konsekwencjami... Takie jest moje zdanie ☺️ ale to nie oznacza że nie lubię jej... To ona powinna być w finale zamiast Soni.... Bo w tej parze nawet nie można powiedzieć, że oni się lubią😂

Do dyskusji wtrąciła się sama Dominika, jednocześnie sugerując, że Artur i Bartek chcą postawić ją w złym świetle:

No wiec właśnie!!!! Ludzie czy my oglądamy ten sam program????? Jak tylko odpadłam Artur powiedział Magdzie o seksie a później Magda powiedziała Soni :) Dlatego na początku "pandory" Sonia powiedziała „Aaaa Ty Domi co robilas z Arturem w Hotelu....” To Artur nas sprzedał!!!! Ja nic nikomu nie powiedziałam. A skoro już się pochwalił jak tylko odpadłam to, co na "pandorze" miałam siedzieć cicho ???? Sama byłam w szoku i zniesmaczona ze ten koleś opowiadał o naszych intymnych rzeczach dziewczynom... Taki był mądry to niech wszystkim się już pochwali :) i to nie było moje pytanie !!!!!!! Artur i Bartek tak twierdzą, bo chcą mnie stawić w złym świetle :) ludzie myślcie

Czyżby pomiędzy Dominiką a Bartkiem relacja uległa ochłodzeniu? Fani wnioskują to po ostatnim live Artura oraz spekulują na temat nowego związku Bartka z... Sonią!?

- Inni wyrażają opinię na temat skandalicznego zachowania Artura. Jest to zawistny człowiek, bo jak zostawił Dominikę, to mógłby sobie darować oczernianie Dominiki na każdym kroku, widać było na live, że przekabacił Bartka przeciwko Dominice. Ile trzeba mieć wredności w sobie, żeby na każdym kroku czepiać się dziewczyny, którą się rzuciło i do tego stawać na głowie, żeby zrazić jej obecnego (ówczesnego) partnera do porzuconej partnerki. Artura zachowanie było wredne, nie rozumiem Aty jak po tym co się dowiedziała wypowiadała się w samych superlatywach o nim 🤦🏼‍♀️ - A dlaczego Bartek chce Cię postawić w złym świetle? 🤔 dziwne , wszyscy faceci chcą Ci zaszkodzić A Ty jesteś niewinna ? - myślę że Bartka nie musiał przekabacać bo Bartek i Sonia są parą. Na story Aty wczoraj było widać ich jak siedzieli przytuleni w jakimś warsztacie, gdzie Ata montowała jakieś tam światełka w aucie. Gdy zorientowali się, że Ata nagrywa story szybko Sonia się odsunęła - w życiu nie uwierzę że Sonia jest z Bartkiem. 😂😂😂 jeśli już to się pewnie lubią ale nic poza tym.- pisali Internuaci na Instagramie

Ale się porobiło! Myślicie, że niedługo dowiemy się prawdy o związkach bohaterów drugiej edycji "Hotelu Paradise"?

Instagram Hotel Paradise

W dodatku niektórzy fani twierdzą, że Bartek ma być w związku z Sonią! Potwierdzać to miały Instastory nagrane przez Atę, na których widać jak się przytulają. Myślicie, że to tylko źle odebrane przez fanów przyjacielskie gesty czy może faktycznie coś jest na rzeczy?