"Hotel Paradise" 2: Szokująca decyzja Dominiki i Sonii na "rajskim rozdaniu"! Bartek zagrał nieczysto?

Ogromne zamieszanie wśród par w "Hotelu Paradise" sprawiło, że nikt nie był pewny tego, co się wydarzy! To "rajskie rozdanie" jeszcze zanim się zaczęło wywołało mnóstwo emocji. Jednak nikt nie spodziewał się tego, co nastąpi po wyborze Dominiki! Jedynie dwie pary pozostały bez zmian czyli: Ania i Ivan oraz Julia i Kamil. A kogo wybrała Dominika? Zobaczcie, kto pożegnał się z "Hotelem Paradise"!

Szokująca decyzja Dominiki i Sonii na "rajskim rozdaniu"!

Dominika ku zaskoczeniu Bartka wybrała jednak Artura, co ustaliła z nim tuż przed "rajskim rozdaniem".

Nasza relacja przeszła burzę, ale mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. - tak Dominika uzasadniła swój wybór.

Potem przyszedł czas na Sonię, która wybrała...Bartka! Największe zaskoczenie wywołała decyzja tej uczestniczki. Wyjaśniła, że postanowiła nie kierować się tylko sercem, ale też rozumem, stąd taka decyzja:

Rozpoczęłam relację z Robertem. Było to szczerze z mojej strony. Robert stracił nie z racji układów, ale dlatego, że moje uczucia były szczere. - wyznała szczerze Sonia.

A tak wyglądały wybory wszystkich uczestniczek "Hotel Paradise" podczas dzisiejszego "rajskiego rozdania":

Ania wybrała Ivana

Julia wybrała Kamila

Dominika wybrała Artura

Sonia wybrała Bartka

Magda wybrała Roberta

Monika wybrała Bartka

Czyj wybór okazał się największym szokiem dla wszystkich? Oczywiście nikt nie spodziewał się, że Monika wybierze Bartka. Ostatecznie mężczyzna zdecydował, że jego nową partnerką zostanie Sonia. To oznacza, że Monika opuściła program! Na koniec życzyła szczęścia pozostałym uczestnikom i szczerze wyznała, że powiedziała już dość i nie zamierza więcej komentować. Jednak tuż przed odejściem wyznała Arturowi, że Bartek obiecał jej, że ją wybierze, ale skłamał, po prostu skłamał.

Decyzja której z uczestniczek najbardziej Was zaskoczyła?

