"Hotel Paradise 2": Nowa uczestniczka zadecyduje o powrocie Roberta lub Krystiana do programu. Karolina Mrozicka to popularna instagramerka

Krystian i Robert otrzymali szansę powrotu do "Hotelu Paradise"! Ich być albo nie być w programie zależy od pięknej długowłosej brunetki. Karolina Mrozicka dołączyła właśnie do ekipy, jednocześnie ma szansę przywrócenia do programu jednego z uczestników, którzy odpadli podczas ostatniego "rajskiego rozdania". Kogo wybierze?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta zoperowała sobie nos! Pokazała pierwsze zdjęcie, fani jej nie poznają!

"Hotel Paradise 2": Robert i Krystian mają szansę wrócić do programu!

Po ostatnim "rajskim rozdaniu" program musiało opuścić aż dwóch uczestników. Krystian, który postanowił już przestać walczyć o Sonię, stanął za Anią, która bez wahania wybrała Ivana. Z kolei Robert po odejściu Magdy stwierdził, że nie chce dalej brać udziału w show i stanął za Julią. Stając za partnerką Kamila był świadomy, że opuści program, jednak nie wiedział, że uczestniczka nie do końca wie, czy chce pozostać w relacji z Kamilem. Ostatecznie postanowiła dać mu ostatnią szasnę. Tym samym Robert i Krystian musieli upuścić hotel, jednak jak się okazało... nie na długo. Przy bramie czekała na nich koperta. Z informacji zamieszczonej w środku dowiedzieli się, że to jeszcze nie koniec ich przygody w programie TVN7.

Na terenie "Hotelu Paradise" czekała na uczestników nowa dziewczyna. Karolina Mrozicka dołączy do programu od razu w duecie. Robert i Krystian musieli wykonać kilka zadań, aby przypodobać się uczestniczce, która będzie miała możliwość przywrócenia jednego z nich do gry. Pierwszym zadaniem było narysowanie jej własnej karykatury, drugim natomiast kupno sukienki i zmieszczenie się w określonej kwocie, która na balijskim targowisku okazała się niemałym wyzwaniem. Kogo wybierze Karolina? Na tę decyzję będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać...

Karolina Mrozicka w "Hotelu Paradise 2": Kim jest nowa uczestniczka?

Karolina Mrozicka dołączyła właśnie do ekipy "Hotelu Paradise". Ciemnowłosa piękność ma 21 lat i pochodzi ze Szczecinka, ale na co dzień mieszka w Warszawie. Jest bardzo popularną instagramerką. W chwili wejścia do programu na Instagramie śledziło ją już ponad 120 tys. osób. Z zawodu jest artystką rysowniczką, stąd też pomysł na jedno z zadań dla wyeliminowanych na ostatnim "rajskim rozdaniu" uczestników.

Pozytywnie nastawiona do życia, żądna przygód i adrenaliny. Od roku jest singielką. (...) Jej ideał to wysportowany, wysoki brunet z poczuciem humoru, rozważny, dający poczucie bezpieczeństwa. Biorąc udział w programie, liczy na dobrą zabawę, nowe znajomości, niezapomnianą przygodę, wspomnienia z Bali oraz na zwiększenie grona odbiorców na social mediach. - czytamy w informacji prasowej.

Czy któraś z par przez nową uczestniczkę poczuje się zagrożona? A może Karolina z Krystianem lub Robertem stworzy duet, który będzie "nie do ruszenia" aż do wielkiego finału? Wkrótce się przekonamy!

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Kamil straci swoją pozycję? Julia ma go dość! "Myślę, że on źle traktuje kobiety"

Karolina Mrozicka dołącza do "Hotelu Paradise 2". Jednak nie będzie nową singielką, ponieważ przysługuje jej możliwość przywrócenia do gry jednego z uczestników, którzy odpadli podczas ostatniego "rajskiego rozdania".

Mat. promocyjne

Karolina może przywrócić do programu Roberta albo Krystiana. Kogo powinna wybrać?