W "Hotel Paradise 2" pierwsza kłótnia Ani i Ivana! "To było po prostu bezczelne!" O co poszło?

Ania i Ivan to zdecydowanie najmocniejsza para w "Hotelu Paradise". Odkąd połączyli się w duet jeszcze ani razu się na sobie nie zawiedli. Ale nawet wśród najlepszych zdarzają się kryzysy! Ivan pozwolił sobie na kilka słów za dużo, czego Ania nie wytrzymała...

Weź się już do mnie więcej nie odzywaj! - powiedziała rozdrażniona.

W obronie Ani stanęła również Julia! O co poszło?

"Hotel Paradise 2": Pierwsze kłótnia Ani i Ivana

Ania i Ivan to takie "hotelowe" stare dobre małżeństwo. Są ze sobą już bardzo długo, w porównaniu z innymi uczestnikami, którzy zmieniali swoje partnerki. Wydawać by się mogło, że ta relacja z pewnością będzie miała swoją kontynuację po zakończeniu programu, jednak w dzisiejszym odcinku doszło do poważnej kłótni pomiędzy Ivanem a Anią. Uczestnik pozwolił sobie na o dwa słowa za dużo, co bardzo uraziło jego partnerkę.

Ania poprosiła Artura o pomoc krawiecką. Na co Ivan żartując powiedział:

A co Ty masz dwie lewe ręce?

Ale Ani nie rozbawił ten żart:

Weż już się do mnie więcej nie odzywaj! Jak możesz tak w ogóle do mnie mówić! To było po prostu bezczelne.

Julia obserwując sytuację poparła reakcję Ani i postanowiła porozmawiać z Ivanem:

Ty powinieneś ją traktować w taki sposób, aby każdy myślał, że ona jest za*ebista! Nie powinieneś w towarzystwie się tak zachowywać.

Ivan zrozumiał, że troszeczkę go poniosło, na szczęście kryzys został zażegnany.

Ivan i Ania mają za sobą pierwszą kłótnię. Na szczęście wszystko udało im się wyjaśnić.

Myślicie, ze ten duet ma szanse na wygranie programu "Hotel Paradise"?