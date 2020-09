"Hotel Paradise 2": Ostra awantura między Bartkiem i Arturem! Uczestnik wpadł w furię, a poszło o Dominikę!

Bartek decyzją Soni został singlem. W dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise 2" doszło do poważnego spięcia pomiędzy nim a Arturem, a to wszystko z powodu Dominiki. Czyżby Bartek próbował odbudować relację z uczestniczką, przez którą jeszcze kilka dni temu płakał?

Artur, obecny partner Dominiki był wściekły na programowego kolegę:

Straciłem do niego szacunek

Co takiego wydarzyło się w dzisiejszym odcinku?

"Hotel Paradise 2": Bartek i Artur na wojennej ścieżce

Dzisiejszy odcinek "Hotelu Paradise" był szczęśliwy dla Ivana i Ani, którzy ponownie w spokoju mogą cieszyć się wspólną sypialnią. Po ostatniej randce Ani z Krystianem, Ivan został wysłany do singlówki. Ania otrzymała szansę powrotu do starego duetu pod warunkiem, że znajdzie nowemu uczestnikowi inną partnerkę. Tym sposobem Krystian został sparowany z Sonią, a Bartek trafił do singlówki, a jego przyszłość w "Hotelu Paradise" wisi na włosku.

Czy poczuł się oszukany przez Sonię, którą dopiero co uchronił przed powrotem do domu podczas "rajskiego rozdania"? "Hotel Paradise" jest jednak nieprzewidywalny. Bartek jako singiel dostał możliwość zaproszenia jednej z uczestniczek na wspólne śniadanie. Okazuje się, że w ekipie dziewczyn może liczyć tylko na Dominikę i to ją właśnie chciał zaprosić na wspólny posiłek. Spotkało się to jednak ze złością Artura:

- Mówisz, że tu furtka jest zamknięta a nagle zapraszasz Dominikę!?

- Przecież żartuje - odpowiedział Bartek

- Ale Ty sobie nie pomagasz w ten sposób.

- Ale teraz tutaj cię uraziłem. Dobra zjem sobie śniadanie sam. Ku**a sp*****lajta

Emocje wzięły niestety górę. Dominika poczuła się zmieszana, bo nie ukrywa przyjacielskiej sympatii do Bartka jednak nie chciała prowokować Artura.

Ja mam charakterek, ja nie pozwolę sobie tutaj wchodzić w drogę i od razu wyskoczyłem, że "co Ty odwalasz gościu".

Artur stwierdził, że Bartek zachowuje się jak "chorągiewka" i nie pozwoli mu się bawić uczuciami Dominiki. Z kolei Bartek uważa, że Artur naskoczył na niego bezpodstawnie:

W jaki sposób na Ciebie naskoczyłem. Nie masz żadnych argumentów, skoro nie chcesz rozmawiać. Szukasz wyjścia ewakuacyjnego? Mówiłeś, że Magda ci się podoba to wziąłbyś Magdę. Na pandorze mówiłeś, że dla Dominiki jest furtka zamknięta - stwierdził Artur

Dominika chciałaby, żeby jej obecny partner w końcu uwierzył, że pomiędzy nią a Bartkiem nie będzie nic więcej niż przyjaźń. Ale czy faktycznie Artur powinien czuć się bezpieczny?

Bartek został nowym singlem! Czy uda mu się pozostać w programie po nadchodzącym "rajskim rozdaniu"? Jego sytuacja nie wygląda ciekawie.

Dziś doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Arturem a Bartkiem. Czy reakcja Artura na zaproszenie Dominiki przez Bartka na śniadanie nie była zbyt ostra?