"Hotel Paradise 2": Miłość Anki i Ivana skończyła się przez Atę? "Powinnam ci strzelić w ryj za to, co zrobiłeś!"

Ani z "Hotelu Paradise 2" coraz trudniej jest wytrzymać to, że Ivan tak dobrze dogaduje się z Atą. Uczestniczka coraz bardziej przeżywa dobrą relację "nowej" z jej ukochanym. W dzisiejszym odcinku doszło do poważnego spięcia! Ivan pozwala sobie na coraz więcej względem Aty, argumentując, że jest już nieco znudzony dotychczasowym związkiem. Jednocześnie wciąż zapewnia lojalność wobec Ani, niestety ona w ogóle nie czuje się bezpieczna. W dodatku Ivan przekroczył tolerowaną przez nią granicę:

Powinnam ci strzelić w ryj za to, co zrobiłeś! - wykrzyczała Ania

Co takiego wydarzyło się w dzisiejszym odcinku, że Ania tak ostro zareagowała?

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Łukasz wrócił do programu! Jak zareagowali widzowie na powrót największego podrywacza?

"Hotel Paradise 2": Związek Ani i Ivana zakończy się przez Atę?

Dzisiejszy dzień w "Hotelu Paradise" rozpoczął się od randek. Uczestnicy najbliższe 24 godziny spędzają w nowych duetach przywiązani do siebie liną. Decyzją Magdy Ivan spędza czas z Atą, bo jest szczególnie trudne dla Ani. Pojawienie się w "Hotelu Paradise 2" Aty jest dla niej niekomfortowe, ponieważ widzi, jak bardzo jest nią zainteresowany jej partner.

Ivan zadeklarował, że nie zamierza zostawić Ani, jednak nie ukrywa, że jest już znudzony relacją z nią, dlatego zamierza korzystać z wszelkich rozrywek, które będzie miał możliwość przeżyć w hotelu. Jego coraz śmielsza relacja z Atą, nie pozostawia wątpliwości, że strach Ani przez rozstaniem nie jest wyolbrzymiony.

Ata nie chce wchodzić w głębszą relację z Ivanem, kosztem uczuć Ani, chociaż nie ukrywa swojego zainteresowania Ivanem:

Jeżeli faktycznie Ania się zauroczyła i ty też to jesteś mój kolega. ale to może być przyzwyczajenie. a po co masz z kimś być jak się przyzwyczaiłeś.... - powiedziała do Ivana podczas randki

Nowa uczestniczka czuje się bardzo swobodnie przy obecnym partnerze Ani. Wyznała, że nie chciałaby spędzić randki z nikim innym, ponieważ to właśnie przy Ivanie czuje, że może się otworzyć u zostanie zrozumiana:

Jestem sobą przy Tobie. To jest jak zakazany owoc i przykro mi, bo kolejny raz to się dzieje w moim życiu - wyznała

Odkąd pojawiła się Ata w programie Ania zdecydowanie czuje, że traci swoją bezpieczną pozycję. Dzisiejszy dzień był dla niej wyjątkowo trudny. Zachowanie Ivana i widoczny brak zainteresowania z jego strony, skłonił ją do mocnego stwierdzenia:

Jesteś skreślony już - powiedziała Ivanowi

Do tej pory Ivan i Ania wydawali się być parą nie do ruszenia. Nic dziwnego, że zachowanie Ani zszokowało pozostałych uczestników:

On się zmienił, mówił, że mnie nie zostawi. A teraz jest zupełnie inaczej odkąd Ata weszła . On mówił, że jak coś się dzieje to trzeba rozmawiać a teraz nawet do mnie nie przychodzi, nic nie mówi tylko się śmieje a obiecywał mi złote góry - wyznała w rozmowie z Arturem.

Artur próbował uspokoić Anię i uświadomić jej, że nie może tak bardzo ufać Ivanowi i zapominać, że jest w programie. Ania jednak nie dawała za wygraną. Zaczęła wspominać o rzeczach, które sprawiają, że są idealną parą:

On lubi się szykować i ja lubię się szykować. On lubi szpilki i ja kocham szpilki. A Ata nawet nie chodzi w szpilkach, ona jest typem bardziej męskim, takim ziomkiem i wiem, że się dogadujemy ale on teraz jest dla mnie straszny, ja bym chciała zostać sama. (...) On mi obiecał złote góry a teraz ma wy*ebane na mnie i jeszcze się cieszy i jeszcze się Madzia będzie cieszyć.

Pokaż, że jesteś su*ą i cię to nie rusza - poradził Kamil

Ata widząc jak bardzo zazdrosna jest Ania namówiła Ivana na rozmowę z partnerką.

- Słuchaj ja ci powiedziałem, ja tego nie zmienię. Dlaczego wątpisz? - zapytał Ivan

- Bo nie chciałabym mieć takiego faceta w życiu prywatnym. Zawsze mi powtarzałeś, że będziesz ze mną rozmawiał jak będę potrzebować, będziesz przy mnie.. Dlaczego nie zatańczysz ze mną? Z Dominiką tańczysz ze mną nie zatańczysz, od dwóch dni nie podszedłeś do mnie ani razu na parkiecie.

Pomiędzy parą doszło do ostrej wymiany zdań. Ivan powoli ma dość pretensji Ani i tego, że czuje się tak bardzo przez nią ograniczany, co dało się również usłyszeć po jego tonie w rozmowie:

Nie krzycz na mnie! - przerwała mu Ania

Coraz poważniej zaczyna myśleć o przerwaniu swojej relacji z Ivanem. Ivan zdecydowanie pozwala sobie na coraz więcej w stosunku do Aty. Podczas wieczornej rozmowy zażartował, że "ma co dotykać", jednocześnie próbując dotknąć biustu Aty.

- Powinnam ci strzelić w ryj za to co zrobiłeś.

- Co zrobiłem? Nawet jej nie dotknąłem?

- Bo ci przy*ebie w tej ryj, nie rób ze mnie idiotki!

Czyżby to był początek końca najsilniejszego związku drugiej edycji? Przed nami kolejna emocjonująca "puszka pandory"...

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Do programu wróciła uczestniczka! Jej powrót mógł ucieszyć tylko jedną osobę! Będą problemy?

Ania jest bardzo zazdrosna o Ivana. Boi się, że Ata rozbije jej związek.

Mat. promocyjne

Z ust Ani padły dziś naprawdę mocne słowa. Czy zdecyduje się definitywnie zakończyć związek z Ivanem przez nową uczestniczkę?