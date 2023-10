Artur i Dominika przez krótki czas tworzyli parę w drugiej edycji "Hotel Paradise". Ich relacja wywołała mnóstwo kontrowersji i jak się okazuje po programie nie utrzymują ze sobą kontaktu. Artur w wywiadzie dla Party.pl dosyć krytycznie podsumowuje ich relacje, a jak tłumaczy brak komplementów pod adresem Dominiki? Tylko jej szczędził miłych słów. Teraz wiemy dlaczego!

Jak widziałem na przykład, że Sonia wygląda ładnie mówiłem jej to. Czy to jest coś złego w komplementowaniu innej dziewczyny? Nie. Nic złego nie robię przy tym. A jeśli Dominika miała z tym problem, bo chciała na siłę wymusić komplementy z mojej strony, to już powinno jej dać do zrozumienia, że coś z Arturem nie gra. - wyznał szczerze Artur w rozmowie z Party.pl