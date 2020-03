„Hotel Paradise”: Marietta i Chris pogodzili się, a Łukasz tworzy nowe intrygi!

Kolejny odcinek „Hotel Paradise” za nami! W związku Marietty i Chrisa doszło do ostrej kłótni i teraz inni uczestnicy starają się pomóc zażegnać ten konflikt. Martyna uważa, że to wszystko przez Łukasza! Ostatecznie Chris zrozumiał, że postąpił źle i wytłumaczył dlaczego tak impulsywnie zareagował:

Zdradziła mnie kiedyś kobieta. Ten facet, który z nią to zrobił powiedział mi o tej zdradzie, dlatego zaufałem Łukaszowi, a nie jej. Niepotrzebnie zaatakowałem Mariettę - powiedział w końcu Chris.

Przeprosił Mariettę i wyznał, że nie chce się z nią kłócić. Powiedział jej o zdradzie, a potem wyznał jeszcze, że w małżeństwie jego rodziców też doszło do zdrady:

Mój tata zdradzał moją mamę. Ja pamiętam te emocje - wyznał szczerze.

Kiedy para wszystko sobie wyjaśniła i pogodzili się wszyscy uczestnicy odetchnęli z ulgą! Łukasz jednak nie dawał za wygraną i dalej próbował podejść Mariettę:

Ja jestem z Chrisem, nawet pomijając uczucia, ja go nie zostawię - powiedziała Marietta do Łukasza, który próbował rozbić jej związek.

Dziewczyna o wszystkim powiedziała Chrisowi i ten jeszcze raz przeprosił dziewczynę i stało się dla niego jasne, że Łukasz od początku intryguje!

Adam wyznał, jakie ma podejście do zdrady!

Na rajskiej wyspie przyszedł czas na osobiste pytania! Adam wyznał, że nigdy nie zdradził kobiety i nie wybaczyłby zdrady. Ania z Mattem z kolei otwarcie powiedzieli, że razem mają szansę stać się najsilniejszą parą w programie, a Łukasz pogrążył się w oczach Marty, wyznając, że zawsze "bajeruje" inne kobiety.

Niedługo potem Matt zwierzył się Chrisowi, że Ania pozwala sobie na coraz więcej czułych gestów, których on się trochę obawia, bo nie wie czy ta relacja ma przyszłość. Czyżby Ania zauroczyła się i szykuje się gorący romans?

Łukasz próbuje zawrzeć pakt z Violą!

Z kolei Łukasz wie, że aby zostać w programie musi mieć parę. Po tym jak Maciek zyskał immunitet to on jest zagrożony, dlatego próbuje przekonać Violę, aby zostawiła Adama i razem z nim dotarła do finału. Jak wiadomo oboje znali się przed programem i mogli pozwolić sobie na szczerą rozmowę. Niestety Viola nie chce słyszeć o takim pakcie i postanawia być lojalna wobec Adama:

To nie jest tak, że ja się zabujałam i planuje narzeczeństwo w Warszawie. Może jestem naiwna, ale wierzę. W tym momencie wierze. – mówi szczerze Viola, mając na myśli zapewnienia o uczuciach Adama. Ale tu masz pewność. Nie musisz wierzyć, nie masz żadnego ryzyka – powiedział Łukasz Nie mogę tego zrobić. Nie mogę – powtarzała Viola

Łukasz nie poddaje się i to nie wypala zaczyna rozmawiać z Martą, swoją obecną partnerką. Czy uda mu się zostać w programie? Dowiemy się już jutro!

