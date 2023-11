10 z 13

Strzelec

Wspólna wycieczka do romantycznego miejsca lub dzień spędzony na szlaku narciarskim to idealny prezent dla twojego partnera. Jakkolwiek żyjesz, samotnie czy w parze to w tym dniu będziesz uciekać od sytuacji bez emocji. Dodasz odrobinę szaleństwa, aby urozmaicić swój związek. Strzelce będą bardziej namiętne niż zwykłe. Walentynki tegoroczne to również dobra okazja na deklaracje. Zechcesz wyrażać to, co czujesz. Single nie będą chciały wchodzić w nowe relacje. Lepiej będzie skorzystać z wolnego czasu inaczej gdyż łatwo mogą się sparzyć.