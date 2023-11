7 z 13

Panna 23.08 – 22.09

Miłość: Dość burzliwy okresu przed Tobą. Nie będzie dramatów, ale sprzeczki lub ciche dnie mogą zdarzać się częściej niż zwykle. Gwiazdy radzą przeczekać ten okres bez nerwów, schodzić z drogi partnerowi, nie dolewać oliwy do ognia.

Praca: Jeśli Twoje zawodowe wypalenie sięgnęło szczytu, zacznij rozglądać się za nową pracą. Gwiazdy sprzyjają teraz zmianom zatrudnienia.

Twoja szansa: Planety zachęcają do eksperymentowania oraz wyzbywania się niepotrzebnych uprzedzeń. Słuchaj co mają do powiedzenia osoby młodsze.