9 z 13

WODNIK

Uczucia Partner może się okazać w pewnych kwestiach nieprzejednany. Unikaj newralgicznych tematów, nie stosuj psychologicznych zagrywek. Kontroluj emocje. Niewiele trzeba, by popsuć to, nad czym pracowałaś.

Kariera

Więcej wiary w siebie! To, co robisz, robisz dobrze. Nie przerywaj, pracuj tak, by kariera się rozwijała. Nowe informacje, z których warto zrobić użytek, wykorzystaj od razu. Stawiaj na rzetelność i jakość.