Karolina Korwin Piotrowska często wyśmiewa celebrytów prężących się na ściankach czy lansujących się na imprezach pokroju premier nowych dezodorantów. Dziennikarce nie można zarzucić hipokryzji, bo sama salonów unika jak ognia. Kilka tygodni temu zrobiła jednak wyjątek i wybrała się na uroczystą premierę filmu "Powstanie Warszawskie", co wywołało lawinę komentarzy. Niektóre z nich zaskoczyły nawet samą Karolinę. Przypomnijmy: Korwin zasypana mejlami. Fani chcą wiedzieć jedną rzecz: "Czuję się jak szafiarka"

Okazuje się, że to jedno wyjście i próbka stylu Korwin przysporzyła jej nieoczekiwanych fanów w postaci... Joanny Horodyńskiej i Tomka Jacykowa. Styliści w ostatnim odcinku "Gwiazdy na dywaniku" wzięli pod lupę właśnie stylizację Karoliny ze wspomnianej premiery. Musimy przyznać, że dawno nie widzieliśmy takiego morza komplementów z ust Horodyńskiej, która zazwyczaj ma do powiedzenia celebrytom dużo mniej przyjemne rzeczy i rzadko ich chwali. Jej zdaniem Korwin wyglądała w kinie bez zarzutu.



Jacyków: Ja jestem oczarowany, znakomicie wygląda choć musimy powiedzieć szczerze, że się zbrombiła i powiększyła się jej sylwetka. Nadwaga zawsze przeszkadza i będzie przeszkadzać - weź sobie dwa baniaki z woda i nieś je. Ale tu wygląda bardzo dobrze, ubranie ponadczasowe i bardzo modne buty.

Horodyńska: Świetne. Marynarka ma ciekawą formę bo jest węższa w ramionach a dół się zaokrągla i to też świetnie robi na sylwetkę. Przy spodniach przykrótkich 7/8 to tworzy idealną kompozycję proporcji. I jeszcze ten biały top w środku. Ona się w tym luźno czuje, ma taką swobodę. I te buty, gdzieś czytałam, że Karolina czuje się jak szafiarka bo wszyscy jej się pytają gdzie je kupiła, dlaczego takie itd..I bardzo dobrze, że to nie są zwykłe trampki, tylko trochę takie trapery. Oceniając 10 punktów, dobry naturalny makijaż, lekkie włosy i swoboda, luz i nonszalancja, którą chcielibyśmy zawsze zauważać u Karoliny. Nie zmieniaj się!

Jacyków: Chciałbym żeby wszystkie panie które się zbrombią tak dobrze i stylowo wyglądały.

Horodyńska: Niech Karolina będzie wzorem dla wszystkich brombiastych.

Jacyków: Ale jeśli zrzuci dychawkę to też będziemy przeszczęśliwi ;)