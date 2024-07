1 z 7

Wczoraj wieczorem w warszawskim Soho Factory odbyła się wielka impreza MTV EMA 2014 Pre-Party. To oficjalna rozgrzewka przed niedzielną galą rozdania kultowych nagród, a na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd i celebrytów. Przypomnijmy: Ponad 30 gwiazd na wielkiej imprezie MTV EMA Pre-Party 2014

Na imprezie bawiły się m.in. Honorata Skarbek i Natalia Siwiec - obie panie zaskoczyły wszystkich nowymi fryzurami. Honey specjalnie na tę okazję pokazała się w długiej peruce, a jej look nawiązywał do premierowego klipu "Naga". Nie da się też ukryć, że wokalistka sporo schudła, a jej figura prezentuje się perfekcyjnie. Zobacz: Nowa fryzura Honey w teledysku. Nagrała go w tajemnicy

Zaszaleć postanowiła też Natalia. Jej bordowa kreacja odsłaniała brzuch, a modelka do koloru sukienki zgrała też włosy, które zafarbowała na identyczny odcień. To pierwsza tak poważna metamorfoza Siwiec i trzeba przyznać, że końcowy efekt prezentuje się bardzo interesujące. Ciekawe, czy to jednorazowe szaleństwo?

Tak na imprezie MTV prezentowały się odmienione Honey i Natalia Siwiec: