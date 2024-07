Tegoroczne lato jest dla Honey niezwykle udane - młoda piosenkarka wylansowała niekwestionowany przebój wakacji "Nie Powiem Jak" i wystąpiła na wszystkich dużych imprezach muzycznych organizowanych w naszym kraju. Przypomnijmy: Honey i Margaret zachwyciły na EMA 2013 w Szczecinie

Honorata nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Pod koniec sierpnia wystąpi na kolejnym festiwalu - Sopot Top of the TOP Festival 2013, a jeszcze przed końcem wakacji premierę ma mieć jej trzeci singiel z płyty "Million". Do stacji radiowych trafi utwór "Insomnia", a Skarbek obecnie kręci w Tarnowie teledysk do tej piosenki i ze zdjęć opublikowanych dotychczas na Instagramie trzeba przyznać, że szykuje coś zupełnie innego i szalonego. Widzimy ją m.in. w stylowej kominiarce Chanel i na tle ściany z przybitymi... lalkami Barbie.

Jesteśmy niezwykle ciekawi efektów, a wy? Poniżej nowy singiel Honey i tajemnicze fotki z planu. Będzie hit?

