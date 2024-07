Honey na planie teledysku "LALALOVE"

1 z 10

Honorata Skarbek to młoda polska gwiazda, która odniosła już dość duży sukces. Nie dość, że prowadzi popularny modowy blog, to jeszcze nagrywa piosenki zdobywające szczyty list przebojów. Niebawem w sklepach pojawi się drugi album Honey "Million". W miniony weekend piosenkarka kręciła teledysk do pierwszego singla "LALALOVE".

W najnowszym klipie będziemy mogli zobaczyć Honey w dwóch odsłonach: delikatnej i dziewczęcej oraz kobiecej i seksownej. O scenariusz teledysku i wszystkie stylizacje zadbała sama artystka. Myślicie, że nowy materiał Honoraty Skarbek będzie tak samo dobry, jak jej debiut?