Na czwartkowej konferencji Polsatu po raz pierwszy oficjalnie pojawiły się wszystkie pary "Tańca z Gwiazdami". Wśród nich brylowała Honorata Skarbek. Artystka na ten wieczór przygotowała aż trzy stylizacje, czym przyćmiła innych uczestników. W każdej z nich wyglądała bardzo seksownie. Przypomnijmy: Tego nie zrobiła żadna gwiazda. Tylko Honey przebierała się trzy razy

Udział w tanecznym programie wiąże się z wielogodzinnymi, morderczymi treningami na sali prób, które potrafią dać w kość każdemu z zawodników. Doskonale przekonała się o tym Honey. Artystka na swoim blogu umieściła długi wpis na temat swojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Choć jest szczęśliwa, że przed nią nowe wyzwania, jak każdy, ma chwilę słabości. Nie raz chciała wybiec z sali z płaczem:

Treningi zaczęliśmy od początku sierpnia i ćwiczymy codziennie od 4 do 6 godzin. Jest to dla mnie zupełna nowość i sama jeszcze nie potrafię stwierdzić jak się w tym wszystkim odnajduję. Z tego co mi powtarzają i w co głęboko wierzę, partner to połowa, a nawet większość sukcesu. Będę tańczyć z Kamilem Kuroczko, 22-letnim tancerzem, który na co dzień mieszka i studiuje w Krakowie. Trzymajcie mocno za nas kciuki i wysyłajcie mi proszę dobrą energię, abym moja motywacja i zaangażowanie w ten projekt nie ustawały, bo już nie raz miałam ochotę wybiec z treningu, mając łzy w oczach haha :D Jednak jestem przekonana, że z perspektywy czasu będę wspominać te litry wylanego potu z ogromnym uśmiechem na twarzy - pisze piosenkarka