Hitowy tusz do rzęs z Rossmanna za niecałe 6 zł! "Efekt pogrubienia już po pierwszej warstwie" 

Od soboty trwają promocje w Rossmannie. -55% obejmuje wszystkie kosmetyki do makijażu, wśród nich można wyhaczyć wiele perełek, za które zapłacicie totalne grosze! Jeden z uwielbianych przez dziewczyny tuszy do rzęs kosztuje niecałe 6 zł, a pożądane efekty wydłużenia daje po jednym pociągnięciu!

Tusz do rzęs z Wibo za 6 zł w Rossmannie

Nie trzeba wydawać fortuny, aby odnaleźć swój niezastąpiony tusz do rzęs. Rossmann wyprzedaje właśnie kolorówkę. Promocje potrwają do końca miesiąca lub do wyczerpania zapasów, dlatego warto mimo wszystko się pospieszyć!

Oferta obejmuje wszystkie półki cenowe, ale nie zawsze najdroższy oznacza najlepszy. Polki pokochały produkt od Wibo, który w regularnej cenie kosztuje 13,29 zł. Wibo Extreme Lashes Volume Mascara na promocji -55% w Rossmannie kosztuje zaledwie 5,98 zł.

Na forum Wizażu miłośniczki make upu oceniły go aż na 4/5 punktów. Jest to średnia wyciągnięta aż z 621 recenzji, więc warto zwrócić na niego uwagę! Jeżeli zależy Wam na pogrubieniu i widocznym wydłużeniu rzęs ale jednocześnie macie przykre doświadczenia z tym, że tusz odbija się na powiekach koniecznie zapoznajcie się z opiniami, być może ten niedrogi produkt okaże się Waszym odkryciem:

- Bardzo lubię ten tusz do rzęs. Dosłownie kosztuje parę złotych. Jest dostępny w wielu drogeriach. Nie skleja rzęs ani nie osypuje się w trakcie dnia. Doskonale pogrubia rzęsy. Można nim dobudowywać warstwy.

- Rzęsy dzięki niemu są ładnie wydłużone i rozdzielone. Wygodna szczoteczka, niska cena, łatwa dostępność, nie odbija się na powiece, nie kruszy, nie rozmazuje, nie skleja rzęs- na pewno kupię go ponownie!

- Tusz posiada przyjemną konsystencję, nie jest bardzo mokry, ale też nie wysycha w szybkim tempie. Po aplikacji nie odbija się na powiece, nie kruszy się i nie osypuje.

Nie rozmywa się łatwo pod wpływem wody, trzeba dopiero mocniej potrzec, co jest jego dużą zaletą.(...)

- Nie jest wodoodporny, ale spokojnie w klubie bez problemu się trzyma. Rzęsy wyglądają bardzo ładnie, tylko polecam używać zalotki pod tusz. Pod koniec opakowania zaczynaja się robić grudki jakby, które nabierają się na szczoteczkę i troszkę zostają na rzęsach, ale da się to naprawiać w sekundkę bez problemu.

Skusicie się na taki zakup?

Wibo Extreme Lashes Volume Mascara dostępna jest na promocji w Rossmannie w cenie 5,98 zł