Podkład z Rossmanna jest wręcz stworzony na gorące temperatury! Na wyprzedaży kosztuje 9 złotych

Letni sezon oznacza nie tylko zmianę garderoby, ale również metamorfozę kosmetyczki. W wyższych temperaturach ciężkie podkłady zdecydowanie warto zastąpić tymi o lekkich konsystencjach, które pozostawione nieprzypudrowane nadają dodatkowo cerze lekkie glow. Wśród propozycji tego typu produktów godny rozważenia jest kryjąco-dotleniający fluid Oxygen od AA.

Mat. prasowe

Zobacz także: Lila make-up czyli makijaż idealny na wiosnę 2020 i… karnawał! Jak go wykonać i komu pasuje?

Idealny podkład na ciepły sezon od AA

Kosmetyk dostępny jest w Rossmannie na promocji za 9,99 zł (trwa wielka wyprzedaż kosmetyków do makijażu -55 procent!). Jego standardowa cena to ok. 20 zł. Mimo, iż w jego nazwie pojawia się słowo „kryjący” nie określałabym go w taki sposób. Przypomina bardziej produkt BB - dobrze ujednolica koloryt cery, ale nie maskuje zbytnio niedoskonałości. Ma lekką formułę, którą bardzo łatwo równomiernie rozprowadzić po twarzy. Jest niewyczuwalny na skórze i bardzo komfortowo nosi się go nawet w gorące dni. Nadaje cerze satynowe wykończenie i wygląda bardzo naturalnie.

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitowy tusz Bourjois za połowę ceny! "Efekt wachlarza rzęs gwarantowany!"

Nieźle utrzymuje się w ciągu dnia, choć ze względu na delikatną konsystencję trochę się ściera. Jego ogromną zaletą jest to, że nie zapycha porów oraz nie wysusza cery, dlatego dobrze sprawdza się również przy problematycznej skórze. Występuje w czterech odcieniach, jednak żaden z nich nie jest zbyt jasny, więc może nie być odpowiedni dla posiadaczek porcelanowych cer. Na wizażu został zrecenzowany 209 razy i oceniony na 4/5.

„Fajnie wygładza cerę, jest wydajny, niedrogi i ładnie pachnie. Długo utrzymuje się też na twarzy i daję naturalny efekt. Jest dość ciemny, więc używam go raczej, gdy jestem opalona. Ma bardzo dobry skład.”

„Fluid jest komfortowy w aplikacji i dobrze współpracuje z innymi kosmetykami. Ma lekką formułę i prawie nie czuć go na skórze. Nie w sobie nic z kryjącego podkładu - jest bardziej tonujący i idealny na lato dla wyrównywania kolorytu. Na mojej suchej cerze utrwalony pudrem wytrzymuje prawie cały dzień.”

„Nie jestem zwolenniczką makijażu w dni, w które jest ponad 30 stopni, ale gdy już muszę go zrobić zawsze sięgam po ten podkład. Ma jedwabiste wykończenie, nie robi maski i nie utlenia się. Na twarzy wygląda bardzo naturalnie i bez zarzutów współpracuje z innymi kosmetykami. Nie zapycha też mojej problematycznej skóry.”- podsumowują wizażanki