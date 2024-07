Zakończyła się licytacja zdjęcia, które Agata Duda przekazała na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wylicytowano je za... 200 tysięcy złotych! A jak powstało to słynne zdjęcie, które jest teraz symbolem Światowych Dni Młodzieży? Fotograf Jacek Łabędzki, który je zrobił opowiedział, że nie spodziewał się takiego zainteresowania, ani też niektórych komentarzy. Zdjęcie które zrobił, było udostępniane lawinowo, a niektóre komentarze były niewybredne.

Zobacz też: Wpadka Agaty Dudy? Pierwsza dama drugi raz w tej samej stylizacji ZDJĘCIA​

To mnie przeraziło (...). Skala tego co się działo mnie przerosła. Zrozumiałem, że nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie komentarze. I chociaż większość z nich jest pozytywna, to pojawiły się również niemiłe czy wręcz obraźliwe. A one tkwią w pamięci najbardziej. Chociaż każdy się wstydzi za siebie, to miałem taki moment, że chciałem przeprosić ludzi na zdjęciu, panią Prezydentową, hierarchów. Po prostu jestem tak wychowany, że uważam, iż należy szanować wszystkich - powiedział dla innpoland.pl Łabędzki.