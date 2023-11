Roksana Węgiel i Daniel Yastremski poznali się w podczas konkursu Eurowizji Junior w 2018 roku. Od razu się polubili, a ich relacja z czasem przerodziła się w związek. Co prawda nie widywali się często, bo Roksana mieszka w Polsce, a Daniel na Białorusi, ale do tej pory im to nie przeszkadzało.

Jeszcze niedawno, tak młoda gwiazda opisywała swój związek z rok starszym chłopakiem:

Daniel mieszka na Białorusi. I to właśnie on sprawił, że w końcu zrozumiałam, co to znaczy mieć motyle w brzuchu. Spotykamy się w Polsce, w Warszawie. Daniel często do mnie przyjeżdża, bo cały czas jestem w rozjazdach. - mówiła Roksana Węgiel w rozmowie z Vivą!

Nic nie wskazywało na to, że związek miałby się rozpaść. Jakiś czas temu Daniel zdradził, że przeprowadza się do Polski i już od września zamieszka w Warszawie. Niestety, zanim para miała okazję częściej się widywać - rozstała się! Obejrzycie wideo i poznajcie powód...

