Roksana Węgiel jadąc na Eurowizję Junior 2018 nie spodziewała się nawet, jak wiele ten konkurs zmieni w jej życiu. Nie dość, że 14-latka sięgnęła po główną wygraną, to jeszcze... zakochała się! Roxie Węgiel spotkała tam po raz pierwszy Daniela Yastremskiego z Białorusi, który skradł jej serce. Wygląda na to, że już niedługo nastolatkowie będą mogli spędzać razem więcej czasu... Jak to możliwe? Zobaczcie poniżej!

Daniel Yastremski, chłopak Roksany Węgiel, przeprowadza się do Polski

Daniel Yastremski to młody artysta, który pochodzi z Białorusi. Od jakiegoś czasu zajmuje ważne miejsce w sercu Roxie Węgiel. Jak już wspomnieliśmy, para poznała się w Mińsku, gdzie w listopadzie 2018 roku odbył się konkurs Eurowizja Junior. Od tamtej pory Roksana i Daniel są parą. Niestety, ich relacja nie jest łatwa. Dzieli ich bowiem spora odległość. Roksana na co dzień mieszka w Polsce, zaś starszy od niej o rok Daniel na Białorusi.

Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Daniel zdradził na Instagramie, że już niebawem zamieszka w Polsce!

To był sekret, ale... od września będę mieszkał w Warszawie - napisał Daniel.

Podobno Daniel chce rozpocząć tam naukę. Faktycznie, co jakiś czas nastolatek chwali się na Instagramie zdjęciami z Polski. Za każdym razem dodaje enigmatyczne podpisy, które sugerują, że ma poważne plany związane z naszym krajem.

Warszawa. Już niedługo zobaczę więcej w tym mieście. Roxie, dziękuję za to spotkanie - napisał pod najnowszym zdjęciem nastolatek.

Związek Roksany Węgiel i Daniela Yastremskiego

Daniel po raz pierwszy napisał do Roksany jeszcze przed rozpoczęciem Eurowizji Junior. Chłopak zaczepił ją w mediach społecznościowych. Gdy się spotkali, między nimi od razu zaiskrzyło.

Daniel mieszka na Białorusi. I to właśnie on sprawił, że w końcu zrozumiałam, co to znaczy mieć motyle w brzuchu. Spotykamy się w Polsce, w Warszawie. Daniel często do mnie przyjeżdża, bo cały czas jestem w rozjazdach. Nie jest łatwo, ale nawet gdybyśmy mieszkali blisko siebie, spotykalibyśmy się z taka samą częstotliwością - wyznała nastolatka w rozmowie z magazynem "Viva!".

Czy już niedługo Roksana i Daniel będą mogli częściej chodzić na randki? Czas pokaże!

Nastolatkowie od jakiegoś czasu nie widzą poza sobą świata!

Daniel coraz częściej odwiedza Polskę

