Andziaks i Luka poznali się niczym bohaterowie romantycznej komedii i choć w ich związku nie brakowało trudnych sytuacji, a nawet rozstania, do dziś tworzą jedną z najsympatyczniejszych par w świecie influencerów. Kilka lat temu po raz pierwszy zostali rodzicami, a teraz przed nimi kolejny rozdział już nie tylko z córką, ale i synem na pokładzie. Poznajcie historię miłości Andziaks i Luki.

Jak poznali się Andziaks i Luka?

Angelika i Łukasz Trochonowiczowie, znani w sieci jako Andziaks i Luka, po raz pierwszy spotkali się 28 lutego 2015 roku w jednym z warszawskich klubów. Ich pierwsze spojrzenia przypominały scenę z romantycznego filmu. Luka stał przy didżejce, a Andziaks schodziła po schodach. Oboje od razu zwrócili na siebie uwagę. Niedługo później rozpoczęli rozmowę, która przeniosła się do internetu i zaowocowała kolejnym spotkaniem.

On stał na didżejce, ja schodziłam schodami, było jak w filmach. Ja zapatrzyłam się w niego, on zapatrzył się we mnie - mówiła Andziaks.

Od tamtej pory stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego internetu. Ich codzienne życie, przepełnione autentycznością i humorem, przyciągnęło miliony widzów na YouTube i Instagramie.

Trudne rozstanie Andziaks i Luki oraz wielki powrót

Pomimo bajkowego początku, para przeżyła poważny kryzys. W połowie 2016 roku zdecydowali się na rozstanie. Andziaks tłumaczyła wówczas, że byli jeszcze zbyt młodzi na poważny związek, a ich drogi i cele życiowe zaczęły się rozmijać. Jednak mimo rozstania pozostali w dobrych relacjach.

Troszeczkę nie mogliśmy się dotrzeć, porozumieć. Chyba po prostu byliśmy jeszcze za młodzi na taki poważny związek, jaki zawsze chcieliśmy mieć. To nas przerosło - informowała po czasie influencerka podczas Q&A

Po dziewięciu miesiącach przerwy postanowili spróbować jeszcze raz. Jak wyznali w jednym z Q&A, przerwa pomogła im zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania wobec związku. Już dwa miesiące po ponownym zejściu się, zamieszkali razem. To był początek ich dojrzalszej i głębszej relacji.

Fajnie się ułożyło. Uważam, że ta przerwa była potrzebna. Dużo nam to dało do myślenia. Zmieniliśmy niektóre zachowania. Zmieniliśmy wiele rzeczy, które nam w sobie nie pasowały - informowała Andziaks

Narodziny Charlotte i spektakularny ślub Andziaks i Luki

W maju 2020 roku Andziaks i Luka powitali na świecie swoją córkę Charlotte. Narodziny dziewczynki były szeroko komentowane w mediach społecznościowych, a szczęśliwi rodzice nie ukrywali swojej radości. Spore emocje wywołało też imię dziewczynki.

Niedługo po tym, jak para powitała na świecie córkę, odbyły się zaręczyny, które miały miejsce w lipcu 2020 roku. Ślub, który odbył się 14 lipca 2022 roku, był jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w świecie influencerów. Ceremonia miała miejsce w ogrodzie eleganckiego pałacu położonego pod Warszawą, a koszt samych dekoracji kwiatowych przekroczył 100 tysięcy złotych. Na weselu bawiło się wiele znanych osobistości świata internetu.

Andziaks i Luka i ich przygoda w telewizji

Andziaks i Luka nie tylko podbili serca fanów w internecie, ale także sprawdzili się w telewizji. Para wzięła udział w popularnym programie „Azja Express”, gdzie pokazali swoją determinację, zgranie i ogromne poczucie humoru. Ich udział zakończył się zwycięstwem, co tylko potwierdziło ich status jednej z najbardziej lubianych par show-biznesu.

Obecnie czekają na narodziny synka i przed nimi wyjątkowy czas!

