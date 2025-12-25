Historia miłości Andziaks i Luki. Tak się poznali, ale niewielu o tym wiedziało
Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par, która szturmem podbiła Internet. Historia ich miłości to scenariusz na film, a potem przyszedł czas na ślub jak z bajki. A jak to wszystko się zaczęło? Niewiele osób pamięta, gdzie tak naprawdę poznali się Andziaks i Luka!
Andziaks i Luka poznali się niczym bohaterowie romantycznej komedii i choć w ich związku nie brakowało trudnych sytuacji, a nawet rozstania, do dziś tworzą jedną z najsympatyczniejszych par w świecie influencerów. Kilka lat temu po raz pierwszy zostali rodzicami, a teraz przed nimi kolejny rozdział już nie tylko z córką, ale i synem na pokładzie. Poznajcie historię miłości Andziaks i Luki.
Jak poznali się Andziaks i Luka?
Angelika i Łukasz Trochonowiczowie, znani w sieci jako Andziaks i Luka, po raz pierwszy spotkali się 28 lutego 2015 roku w jednym z warszawskich klubów. Ich pierwsze spojrzenia przypominały scenę z romantycznego filmu. Luka stał przy didżejce, a Andziaks schodziła po schodach. Oboje od razu zwrócili na siebie uwagę. Niedługo później rozpoczęli rozmowę, która przeniosła się do internetu i zaowocowała kolejnym spotkaniem.
On stał na didżejce, ja schodziłam schodami, było jak w filmach. Ja zapatrzyłam się w niego, on zapatrzył się we mnie
Od tamtej pory stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego internetu. Ich codzienne życie, przepełnione autentycznością i humorem, przyciągnęło miliony widzów na YouTube i Instagramie.
Trudne rozstanie Andziaks i Luki oraz wielki powrót
Pomimo bajkowego początku, para przeżyła poważny kryzys. W połowie 2016 roku zdecydowali się na rozstanie. Andziaks tłumaczyła wówczas, że byli jeszcze zbyt młodzi na poważny związek, a ich drogi i cele życiowe zaczęły się rozmijać. Jednak mimo rozstania pozostali w dobrych relacjach.
Troszeczkę nie mogliśmy się dotrzeć, porozumieć. Chyba po prostu byliśmy jeszcze za młodzi na taki poważny związek, jaki zawsze chcieliśmy mieć. To nas przerosło
Po dziewięciu miesiącach przerwy postanowili spróbować jeszcze raz. Jak wyznali w jednym z Q&A, przerwa pomogła im zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania wobec związku. Już dwa miesiące po ponownym zejściu się, zamieszkali razem. To był początek ich dojrzalszej i głębszej relacji.
Fajnie się ułożyło. Uważam, że ta przerwa była potrzebna. Dużo nam to dało do myślenia. Zmieniliśmy niektóre zachowania. Zmieniliśmy wiele rzeczy, które nam w sobie nie pasowały
Narodziny Charlotte i spektakularny ślub Andziaks i Luki
W maju 2020 roku Andziaks i Luka powitali na świecie swoją córkę Charlotte. Narodziny dziewczynki były szeroko komentowane w mediach społecznościowych, a szczęśliwi rodzice nie ukrywali swojej radości. Spore emocje wywołało też imię dziewczynki.
Niedługo po tym, jak para powitała na świecie córkę, odbyły się zaręczyny, które miały miejsce w lipcu 2020 roku. Ślub, który odbył się 14 lipca 2022 roku, był jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w świecie influencerów. Ceremonia miała miejsce w ogrodzie eleganckiego pałacu położonego pod Warszawą, a koszt samych dekoracji kwiatowych przekroczył 100 tysięcy złotych. Na weselu bawiło się wiele znanych osobistości świata internetu.
Andziaks i Luka i ich przygoda w telewizji
Andziaks i Luka nie tylko podbili serca fanów w internecie, ale także sprawdzili się w telewizji. Para wzięła udział w popularnym programie „Azja Express”, gdzie pokazali swoją determinację, zgranie i ogromne poczucie humoru. Ich udział zakończył się zwycięstwem, co tylko potwierdziło ich status jednej z najbardziej lubianych par show-biznesu.
Obecnie czekają na narodziny synka i przed nimi wyjątkowy czas!
Zobacz także: