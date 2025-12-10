Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, i Luka, czyli Łukasz Trochonowicz, to jedna z popularniejszych par na polskim YouTube. Oboje chętnie od lat relacjonują swoje życie, szczególnie odkąd na świat przyszła ich córeczka Charlotte. Lada moment do rodziny dołączy kolejna pociecha, na co fani czekają ze zniecierpliwieniem. Zanim to jednak, Luka postanowił podzielić się nieco innym materiałem.

Poród Andziaks coraz bliżej?

Angelika od początku grudnia publikuje codzienne filmiki, tzw. vlogmasy, które stały jej znakiem rozpoznawczym. Choć nie ukrywa, że niektóre dni są dla niej trudne z uwagi na słabe samopoczucie, całkiem niedawno zadeklarowała, że zrobi sobie przerwę od YouTube'a dopiero, gdy maleństwo pojawi się na świecie. Jak się ostatnio przekonaliśmy - ten dzień wydaje się być coraz bliżej.

W jednym z najnowszych vlogów Andziaks zdradziła, że zaczęła odczuwać silne skurcze.

Kochani słuchajcie, ja nie jestem w stanie chodzić. Naprawdę nie czuję się do żadnego porodu. Czuję jakieś skurcze co prawda, ale nie wiem, o co chodzi. Muszę wrócić do łóżka i sobie jeszcze trochę poleżeć mówiła na nagraniu.

Stan zdrowia Andziaks nie ulegał poprawie, co skłoniło ją do poproszenia o pomoc. Mama zabrała ją do szpitala, a po konsultacji z lekarzem Angelika dowiedziała się, że choć poród jeszcze się nie rozpoczął, powinna znacząco ograniczyć swoją aktywność.

Luka podzielił się rozczulającym nagraniem

Wygląda na to, że oczekując na drugiego potomka, Luka postanowił powspominać czas, gdy ich pierworodna Charlotte była jeszcze malutka. Z samego rana opublikował na Instagramie urocze nagranie, porównując filmik z córeczką sprzed pięciu lat do świeżo nagranego. Luka i Charlotte odtworzyli gesty z archiwalnego nagrania, co jeszcze bardziej rozczuliło internautów.

Kolejne maleństwo dołączy do rodziny lada chwila. Nie możemy doczekać się, aż Luka podzieli się pierwszymi kadrami z synkiem.

