Jej niedawno rozpadło się małżeństwo, on od lat był sam. Teraz Agata Buzek i Jacek Braciak są parą. Czy ich związek okaże się trwały i szczęśliwy?

Tak radosnej i roześmianej nie widziano jej od miesięcy. On też już od dawna nie miał tak pełnego czułości spojrzenia. Na pierwszy rzut oka widać, że uczucie, które zrodziło się niedawno między Agatą Buzek (42 lata) i Jackiem Braciakiem (50 lat), obojgu bardzo służy.

O tym, że mają się ku sobie, plotkowano już w połowie października, ale wtedy mało kto w to wierzył. Teraz jednak są na to dowody i nie chodzi tylko o zdjęcia ze spaceru, podczas którego para nie szczędziła sobie czułości. Jak udało nam się dowiedzieć, Buzek niedawno wyprowadziła się ze swojego domu pod Warszawą i zamieszkała z Braciakiem na Saskiej Kępie.

– Często można ich teraz spotkać w leżącym niedaleko mieszkania Jacka parku Skaryszewskim. Czasem też on sam wychodzi rano na spacer z psem Agaty, a potem idzie wypić espresso do jednej z uroczych kawiarenek przy ulicy Francuskiej – mówi nam znajomy pary.

Zdradza nam także, że coraz częstszym gościem w mieszkaniu aktora jest mama Agaty. Pani Ludgarda Buzek w październiku poszła z córką na uroczystą premierę filmu „Kler”, w którym Jacek zagrał jedną z głównych ról. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś jej obecność na tym pokazie nabiera innego znaczenia i pozwala sądzić, że mama Agaty akceptuje rewolucyjne zmiany, które nastąpiły w życiu jej córki.

Buzek - miało być tak pięknie

Kiedy w maju tego roku tygodnik „Dobry Tydzień” napisał, że Agata Buzek zamierza rozwieść się z mężem Adamem Mazanem, wydawało się to nieprawdopodobne. Wszyscy pamiętali bowiem romantyczną historię o tym, jak zaczęła się ich miłość, i ich deklaracje, że będą ze sobą na zawsze. Agata poznała Adama w 2005 roku na placu Lenina w Charkowie. Trwała pomarańczowa rewolucja, padał śnieg, był siarczysty mróz, ale im to nie przeszkadzało, bo od pierwszej rozmowy wiedzieli, że chcą być razem. Błyskawicznie się zaręczyli, po roku zostali już małżeństwem, a po dwóch zamieszkali w cichej podwarszawskiej miejscowości w domku z ogródkiem. To wtedy w jednym z wywiadów Buzek zadeklarowała, że znalazła tego jedynego.

„Oboje jesteśmy wierzący i oboje mamy pewność, że chcemy być ze sobą do końca życia”.

Przez wiele lat wszystko wskazywało na to, że nie są to deklaracje na wyrost. Dlatego taki szok wywołały informacje, które wiosną tego roku opublikował „Dobry Tydzień”.

„Zdecydowali się pójść każde w swoją stronę już jakiś czas temu. Zrobili to po cichu i kulturalnie. (...) Nie umieli już dłużej żyć pod jednym dachem”, twierdził cytowany przez pismo informator.

Buzek błyskawicznie zareagowała na tę publikację.

„Nic takiego się nie dzieje. Między mną a mężem jest wszystko OK. Informacje te są wyssane z palca”, powiedziała „Faktowi”.

Plotki ucichły, ale tylko na kilka tygodni, bo dziś jest już jasne, że Buzek i Mazan mieli małżeński kryzys i nie udało im się go pokonać. Dlaczego się rozstali, tego nie wiadomo, bo aktorka tym razem nie komentuje doniesień o rozwodzie. Plotkuje się, że jedną z przyczyn jest oszałamiająca kariera Agaty, która w ciągu ostatniego roku pracowała na planie pięciu filmów, w tym dwóch zagranicznych. W domu bywała rzadko, a większość czasu spędzała w Niemczech i we Francji. Aktorka prawdopodobnie przeżywa najlepszy okres w swojej karierze, bo gra u boku takich gwiazd jak Juliette Binoche czy Robert Pattinson, ale dla jej małżeństwa ten sukces okazał się zabójczy.

Braciak - facet po przejściach

Znacznie poważniejsze perypetie miłosne ma za sobą Jacek Braciak. Ponad 30 lat temu ożenił się z producentką filmową Iloną Braciak, z którą ma dwie córki, 26-letnią Zofię i o dwa lata młodszą Jadwigę. Po rozwodzie przez jakiś czas był sam, aż w końcu w 2002 roku poznał początkującą aktorkę Maję Hirsch. Szybko zaczęli być razem. Tworzyli bardzo barwną parę – ona była od niego o 9 lat młodsza i o 16 centymetrów wyższa. Tymi różnicami ani trochę się nie przejmowali, a znajomym powtarzali, że liczy się to, co do siebie czują, a nie jak wyglądają, gdy obok siebie stoją.

Wkrótce na świecie pojawiła się ich córeczka Marysia, która ma dziś 14 lat. Maja i Jacek odnosili sukcesy, a na pytania o ślub zgodnie odpowiadali, że nie mają go w planach, bo papierek nie jest im potrzebny do szczęścia.

Po kilkunastu latach okazało się jednak, że szczęśliwi ze sobą nie są. Para postanowiła się rozstać w kwietniu 2015 roku. Niedługo później Braciak znowu zaczął próbować ułożyć sobie życie, ale te znajomości kończyły się po kilku randkach.

Jacek to taki typ faceta, który bardzo przyciąga kobiety, bo chociaż nie ma urody amanta, to nadrabia niezwykłą charyzmą – mówi „Party” jego znajomy.

Dlatego nikogo nie zdziwił fakt, że aktora widywano u boku popularnych i pięknych aktorek – najpierw Marty Ścisłowicz, potem Renaty Dancewicz. Tamte romanse skończyły się jednak bardzo szybko. Czy związek z Agatą Buzek ma szanse przetrwać dłużej? Wiele wskazuje na to, że tak się stanie!

Uwierzyć w miłość

Aktorka wyznała kiedyś w jednym z wywiadów, że nie należy do osób, które łatwo zawierają nowe znajomości.

„Stwarzam spory dystans. Ludzie to czują i widzą, że nie da się mnie zaciągnąć do łóżka, że ja nie zaprzyjaźniam się w sekundę”, powiedziała.

Z Jackiem musi więc łączyć ją wyjątkowa więź. Oboje znają się od dawna, ale dopiero kilka miesięcy temu, kiedy zaczęli razem pracować na planie filmu „Córka trenera”, mieli okazję dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. Wspólne chwile, rozmowy w przerwie między nagrywaniem kolejnych scen zbliżyły ich do siebie. I choć ani ona, ani on nie mieli dotąd szczęścia w miłości, postanowili spróbować kolejny raz.

Znajomi Buzek i Braciaka trzymają za nich kciuki. Twierdzą, że Agatę i Jacka wiele łączy, bo oboje mają talent, odnoszą sukcesy, uwielbiają grać, ale nie lubią bywać na salonach. Jacek wie, że Agata ma szansę na wielką, międzynarodową karierę, i mocno jej kibicuje. Sam też nie narzeka na brak pracy, bo wielu reżyserów chce go obsadzać w swoich filmach. Propozycji ciekawych ról ma pod dostatkiem od lat, nie miał jednak stabilizacji w życiu prywatnym. I choć pytany o to w wywiadach zawsze bagatelizował tę kwestię, to ci, który go dobrze znają, wiedzą, że bardzo brakowało mu miłości. Miejmy nadzieję, że dzięki Agacie Buzek to wreszcie się zmieni.