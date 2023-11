1 z 7

Tak radosnej i roześmianej nie widziano jej od miesięcy. On też już od dawna nie miał tak pełnego czułości spojrzenia. Na pierwszy rzut oka widać, że uczucie, które zrodziło się niedawno między Agatą Buzek i Jackiem Braciakiem, obojgu bardzo służy. O tym, że mają się ku sobie, plotkowano już w połowie października, ale wtedy mało kto w to wierzył. Teraz jednak są na to dowody i nie chodzi tylko o zdjęcia ze spaceru, podczas którego para nie szczędziła sobie czułości. Jak udało nam się dowiedzieć, Buzek niedawno wyprowadziła się ze swojego domu pod Warszawą i zamieszkała z Braciakiem na Saskiej Kępie.

ZOBACZ: Agata Buzek i Jacek Braciak są parą? Tabloid pokazał zdjęcia i... ruszyła lawina spekulacji