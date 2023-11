Ostra reakcja fanów na wywiad Mariah Carey o strzelaninie w Las Vegas. Piosenkarka była gościem programu na żywo "Good Morning Britain", w którym opowiadała o planowanej trasie koncertowej z okazji świąt Bożego Narodzenia. Gwiazda udzielała wywiadu z własnego domu, wygodnie leżąc na kanapie. W tle stała przystrojona choinka. Nagle dziennikarz zapytał Mariah Carey o tragedię, do której doszło w Las Vegas, gdzie zamachowiec zastrzelił niemal 60 osób, a ponad 500 ranił. Reakcja gwiazdy przez wiele osób została uznana za niestosowną.

Mariah Carey skrytykowana za wywiad o zamachu w Las Vegas

Mariah Carey sama wielokrotnie występowała w Las Vegas, dlatego dziennikarz postanowił nawiązać do tragicznych wydarzeń i zapytać gwiazdę, co sądzi o tym, co się stało. Carey odpowiedziała na pytanie pozostając w pozycji półleżącej.

- To straszne. Ludzie wychodzą, by posłuchać muzyki. Nagle dzieje się coś tak szokującego. Nikt się tego nie spodziewał. To złe. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć - powiedziała piosenkarka.

Brak stosownej reakcji Mariah Carey na zmianę tematyki rozmowy, spotkał się z ogromną krytyką. Wideo z wywiadem natychmiast trafiło do sieci, gdzie internauci nie pozostawili na piosenkarce suchej nitki, zarzucając jej nieodpowiednie zachowanie wobec ofiar strzelaniny w Las Vegas i ich rodzin.

- Ludzie płaczą, a Mariah Carey mówi, że jest jej przykro, leżąc na kanapie - czytamy w komentarzach.

Jednak nie wszyscy upatrują się w tej niefortunnej sytuacji winy gwiazdy. Skrytykowani zostali również dziennikarze, prowadzący program na żywo, którzy niespodziewanie zmienili tematykę rozmowy z Mariah Carey. Gwiazd była kompletnie nieprzygotowana na pytanie o zamach z Las Vegas i nie wiedziała, jak zareagować.

- Miksować wywiad Mariah Carey (i jej choinki?!) z tragicznymi wydarzeniami w Las Vegas? Słabe dziennikarstwo! - piszą inni.

Mariah Carey wyraziła ogromny żal z powodu strzelaniny na Twitterze. Gwiazda zamieściła post z kondolencjami.

- Jestem przerażona wieściami o wydarzeniach z Las Vegas. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Modlę się o bezpieczeństwo wszystkich - napisała.

Zobaczcie wideo, które wywołało burzę w sieci!

Mariah Carey została skrytykowana za wywiad o strzelaninie w Las Vegas.

Gwiazda wyraziła żal z powodu tragedii na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.