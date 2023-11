1 z 9

Dramatyczne informacje z USA! Podczas muzycznego festiwalu w Las Vegas doszło do strzelaniny, podczas której zginęło 58 osób, a 515 jest rannych - informuje lokalna policja. Jak donoszą media, wśród ofiar są również policjanci. Zginął również napastnik, który doprowadził do tragedii. Według najnowszych informacji napastnikiem był 64-letni Stephen Paddock. Służby dopadły go na 32. piętrze hotelu Mandalay Bay, 300 metrów od miejsca, gdzie odbywała się impreza. Według informacji TVN, do zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. Jednak amerykańska policja dotąd nie ma informacji, by zamachowiec był w jakikolwiek sposób powiązany z islamistami.

Dramat na festiwalu country rozpoczął się ok. godz. 22 czasu lokalnego podczas koncertu Jasona Aldeana. Słysząc strzały ludzie początkowo myśleli, że to fajerwerki. Jednak, gdy kolejne osoby zaczynały padać zakrwawione na ziemię, było jasne, że to strzelanina. W sieci pojawiły się dramatyczne nagrania:

Shots fired! Barelly made it out with @breskags. Scariest moment of my life. They just kept firing and firing. Please god let everyone be ok Post udostępniony przez Russell Bleck (@rtbleck) 1 Paź, 2017 o 11:03 PDT

Stephen Paddock strzelał z balkonu, z odległości ok. 300 m. długimi seriami prosto w tłum przed sceną, gdzie bawiło się ok 20 tys. ludzi! Jak relacjonowali świadkowie, ostrzał nie kończył się przez długie minuty. Nic dziwnego - gdy policjanci wreszcie dostali się do pokoju hotelowego, gdzie zabarykadował się szaleniec, odkryli 8 sztuk broni! On sam nie żyje. Najprawdopodobniej zastrzelił się przed szturmem policji.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił specjalne oświadczenie z powodu strzelaniny w Las Vegas, którą nazwał "aktem czystego zła". Donald Trump złożył kondolencje rodzinom ofiar. Podziękował również służbom za zaangażowanie i pracę na miejscu tragedii.

W chwilach tragedii i grozy Ameryka staje razem, jak rodzina. Tak było od zawsze. Nasza jedność nie może zostać rozbita przez zło. I mimo, że czujemy tak wielką złość, to dziś musi zdefiniować nas miłość. Niech Bóg błogosławi duszę zabitych, niech Bóg błogosławi Amerykę - powiedział Donald Trump.

Prezydent USA wydał rozporządzenie o opuszczeniu flagi państwowej do połowy masztu.

