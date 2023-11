1 z 5

Kasia z "Rolnik szuka żony" odpowiada hejterom! Kasia to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych uczestniczek czwartej edycji wielkiego hitu TVP. To właśnie kandydatka Piotra nosiła charakterystyczne dłuuugie rzęsy, na które zwróciła uwagę mama rolnika. Mama Piotra komentowała wówczas: "rzęsy długie jak u krowy". Niestety, Kasia w trakcie nagrań zrezygnowała z udziału w programie. Wszystko przez decyzję Piotra, który odesłał do domu Emilię, przyjaciółkę Kasi. Dziewczyna z rozbrajającą szczerością przyznała wtedy, że zgłosiła się do programu ponieważ chciała się "pokazać", a wygrać miała Emilka.

Kasi nie mogło zabraknąć w finale czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Niestety wypowiedzi dziewczyny, która przed kamerami stwierdziła, że chciała zająć drugie miejsce w programie nie spodobały się fanom show. Internauci ostro krytykowali Kasię na jej profilu na Facebooku.

Zobaczcie, jak na krytyczne komentarze odpowiedziała Kasia!

Zobacz także: Czy sztuczne rzęsy „jak u krowy” Kasi z „Rolnika” to rzeczywiście wpadka? Zdziwicie się!