Harvey Weinstein uznany za winnego przestępstw seksualnych! Producent filmowy trafi do więzienia

Harvey Weinstein, 24 lutego na sali sądowej, usłyszał werdykt po trwającym ponad dwa lata procesie. Hollywoodzki producent, który za ugody z ofiarami miał zapłacić 25 milionów dolarów ostatecznie usłyszał, że jest winny przestępstw seksualnych, które mu zarzucano! Został skazany za dwa z pięciu zarzutów, które ostatecznie mu postawiono, ale to oznacza, że nie uda mu się uniknąć kary. A jaki wyrok usłyszy? Kiedy ostatnia rozprawa z udziałem Harvey’a Weinsteina?

Harvey Weinstein skazany za napaść seksualną i gwałt

Harvey Weinstein długo uważał, że jedyna kara jaką poniesie za zarzuty dotyczące gwałtu i napaści seksualnej to upadek jego firmy The Weinstein Company, która miała finansować ugody z ofiarami. 67-letni producent był jedną z potężniejszych postaci w Hollywood, jednak afera z jego udziałem i słynny ruch #MeToo, który powstał po ujawnieniu przestępstw, których miał się dopuścić, sprawiły, że stracił swoją pozycję. Co więcej do głosu doszły nie tylko początkujące aktorki, ale też wielkie gwiazdy, które otwarcie zaczęły mówić o jego zachowaniu wobec kobiet, jak Angelina Jolie czy Gwyneth Paltrow.

Ostatecznie w wyroku, który zapadł w nowojorskim sądzie, Harvey Weinstein został uznany za winnego gwałtu trzeciego stopnia i przestępstw na tle seksualnym. Producent odpowie za molestowanie asystentki Mimi Haley oraz napaść na aktorkę Jessikę Mann w pokoju hotelowym w 2013 roku.

Jaki wyrok grozi Harveyowi Weinsteinowi?

Harveyowi Weinsteinowi grozi maksymalnie 25 lat więzienia. Po rozprawie 67-latek został odprowadzony do aresztu, gdzie ma czekać na wyrok do 11 marca. Nie może też oczekiwać na wyrok w areszcie domowym, o co wnioskowała Donna Rutonno, prawniczka producenta. Z racji na stan zdrowia Weinsteina pojawiła się też propozycja umieszczenia go w szpitalu, ale ta również została odrzucona przez sąd.

Zobacz także: Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette były ofiarami Harveya Weinsteina? Wszystko o seksaferze w Hollywood!

Harvey Weinstein w sądzie

East News

Z producentem filmowym współpracowały największe gwiazdy Hollywood.