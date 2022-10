Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pokazali nowe zdjęcia Róży! Odwiedził ich wyjątkowy gość 

Hanna Żudziewicz to jedna z najbardziej charyzmatycznych tancerek, które możemy oglądać w programie "Taniec z gwiazdami" . Jest zdolna, ambitna i do tego zniewalająco piękna. Jednak dziś dowiedzieliśmy się, że jej życie nie zawsze było sielanką. Okazało się, że gwiazda przed laty zmagała się z anoreksją i postanowiła podzielić się z fanami swoją wstrząsającą historią. Jej wpis spotkał się z ogromnym podziwem wśród jej wielbicieli i innych osób ze świata show biznesu. Zobacz także: Jak wygląda związek Jacka Jeschke i Hani Żudziewicz? Czy często się kłócą? Wiemy! Hanna Żudziewicz zmagała się z anoreksją Szóstego maja obchodzimy Światowy Dzień walki z anoreksją. Jak się okazało, osobą, która doskonale wie, jak trudna jest walka z tą chorobą jest Hania Żudziewicz z "Tańca z gwiazdami". Tancerka nigdy wcześniej nie mówiła o tym w mediach, ale teraz postanowiła podzielić się swoją historią w sieci. Chociaż walkę z anoreksją ma już dawno za sobą, dziś zdecydowała się podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat, aby uświadomić wszystkim, co czuje osoba z zaburzeniami odżywiania. ⚠️ 6.05 jest Światowy Dzień walki z anoreksją ⚠️ Nigdy nic nie pisałam na ten temat, ale problemy z zaburzeniami odżywiania już dawno za mną i teraz chce się podzielić swoimi przemyśleniami. Ocenianie innych ludzi, przychodzi większości z NAS bardzo łatwo. Szczególnie teraz w czasach mediów społecznościowych. "Przecież nic złego nie mówię, wyrażam tylko opinię, mam prawo". Mnie takich pare opinii doprowadziło do paru bardzo trudnych lat. To okropne uczucie kiedy nie możesz patrzeć na swoje odbicie w lustrze, nienawidzisz siebie i głodzisz się myśląc, że w ten sposób będziesz lepszy, bardziej akceptowany....