To siostry czy córka z mamą? Patrząc na najnowsze zdjęcia Hanny Lis z 15-letnią córką Anną można mięć wątpliwości! Paparazzi spotkali dziennikarkę i jej córkę na spacerze po ulicach Warszawy. Nie dość, że obie panie postawiły na szarości i czerń, to podobny kolor i długość włosów oraz okulary sprawiały wrażenie, że są w podobnym wieku!

Takie zdjęcia to rzadkość! Ale odkąd Hanna Lis nie jest już dziennikarką w TVP, a zajmuje się działem lifestyle w natemat.pl, ma więcej czasu, zwłaszcza dla bliskich. Dziennikarka na pewno więc zabiera córkę do ciekawych restauracji czy chodzą razem na zakupy - w końcu teraz to bliska jej tematyka. Czy Ania pójdzie w ślady słynnej mamy i również zostanie dziennikarką?

