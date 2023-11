Chyba nie ma w Polsce osoby, która by nie znała Hanny Lis. Dziennikarka właśnie zadebiutowała w nowej roli. Wydała książkę kulinarną „Mój świat na talerzu". Z tej okazji udzieliła wywiadu "Party", gdzie szczerze odpowiadała na trudne pytania. Jednym z nich jest stosunek Hani do swojego wieku. W przyszłym roku dziennikarka kończy 50 lat. Czy będzie huczna i niezapomniana impreza?

Nie robię wielkich imprez urodzinowych. Ale 50. urodziny to jest już pewnego rodza­ju ciężar gatunkowy, więc kto wie? Na razie nie sądzę, żeby to coś w moim życiu zmieni­ ło. A jeśli, to na lepsze. Spójrz na Aśkę Prze­takiewicz. Ona przecież wręcz eksplodowa­ła w wieku 50 lat! - powiedziała Hanna w wywiadzie dla "Party".