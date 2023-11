Co najbardziej lubi jeść Hanna Lis? To pytanie nie jest już zagadką, bo gwiazda właśnie wydała swoją książkę kucharską! "Mój świat na talerzu" to zbiór 80 przepisów, które przygotowała dziennikarka. Czy pozycja gwiazdy zagrozi innym książkom kucharskim, które dostępne są na rynku? Dużym powiedzeniem cieszą się publikacje Magdy Gessler, Anny Starmach czy Cezarego Żaka!

Zobaczcie, co do naszej kamery o swojej książce powiedziała Hanna Lis. Co ciekawe, gwiazda już ma dalsze plany wydawnicze!

