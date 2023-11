3 z 3

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prowadziłaś studio wyborcze. Wracasz do dziennikarstwa politycznego?

– Nie ukrywam, ciągnie trochę lisa do kurnika (śmiech). Plany były nieco inne i obliczone na później. Miałam w portalu Wyborcza.pl robić cykl programów o tematyce społecznej, ale że na horyzoncie były wybory, dołączyłam do ekipy dziennikarzy prowadzących Studio EuroWyborcza.

Kiedy po raz pierwszy weszłaś do studia po dłuższej przerwie, poczułaś adrenalinę?

– To jest inny rodzaj emocji, nie nazwałabym tego adrenaliną. Ale rzeczywiście, będąc w studiu, poczułam pewnego rodzaju spełnienie – z prostego powodu: zawsze dobrze się rozmawia z mądrymi ludźmi.

Show „Azja Express” raczej ci takich emocji nie dostarczył.

– To była część detoksu od tego, co robiłam przez całe swoje życie. Od kiedy w 1993 roku zaczęłam pracę w „Teleexpressie”, zajmowałam się przecież newsami i polityką. Nie odcinam się od tego show, ale to był jednorazowy strzał, przygoda. Musiałam wbrew pozorom do niej dojrzeć, zmienić się trochę.

A co się w tobie zmieniło?

– Rozmawiałam ostatnio z Kubą Wojewódzkim, który mnie zapytał: „Hanka, jak to jest, że zrobiłaś się taka wyluzowana na stare lata? Taka z ciebie teraz fajna, normalna laska się zrobiła”.

Znalazł się młodzieniaszek.

– Akurat nie mam absolutnie żadnego problemu ze swoim wiekiem. Mam 49 lat i czuję się świetnie. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie za parę lat (śmiech). Ale Kuba miał rację, że przez wiele lat byłam potwornie spięta w pracy. Może dlatego, że bardzo wcześnie zaczynałam. Byłam młoda, w miarę atrakcyjna, a to zawsze łączy się ze stereotypowym myśleniem o blondynce. A ja byłam ambitna, pracowita i strasznie mnie dołowało, że niektórzy widzą we mnie blond włosą czytaczkę newsów. Dlatego wiele lat przeżyłam na takiej, za przeproszeniem, „dupospince”. Wydawało mi się, że muszę być śmiertelnie poważna, żeby środowisko traktowało mnie z powagą.

Skoro już wspomniałaś o wieku… W przyszłym roku kończysz 50 lat. Planujesz z tej okazji wielkie party?

– Nie robię wielkich imprez urodzinowych. Ale 50. urodziny to jest już pewnego rodzaju ciężar gatunkowy, więc kto wie? Na razie nie sądzę, żeby to coś w moim życiu zmieniło. A jeśli, to na lepsze. Spójrz na Aśkę Przetakiewicz. Ona przecież wręcz eksplodowała w wieku 50 lat!

Włożyła też w swój wygląd wiele pracy.

– Nie mówię nawet o jej wyglądzie. Raczej o energii i sile, jakie złapała. Wyraźnie teraz nabrała wiatru w żagle. W naszych czasach na szczęście metryka jest coraz mniej istotna. Przecież jeszcze w pokoleniu naszych rodziców kobiety trzydziestokilkuletnie były odsyłane do kąta. Dzisiaj różnice pokoleniowe coraz bardziej się zacierają. Oczywiście zdarza się, że ktoś pod moim zdjęciem na Insta gramie napisze: „niech się pani ubierze stosownie do swojego wieku”. No i super: wtedy wskakuję w moje ulubione podarte dżinsy.

Ale kult ciała wciąż jest trendy.

– Na dobre ciało w pewnym wieku trzeba sobie już solidnie zapracować, więc w rozsądnym kulcie ciała, dbaniu o formę i zdrowie nie ma nic złego. Ten kult motywuje do aktywności fizycznej – i świetnie. Ale nie można też dać się zwariować. Znam piękne i absolutnie seksowne kobiety w rozmiarze XL. Najważniejsze to czuć się samemu ze sobą dobrze. Nauczyć się siebie kochać. Najlepiej bezwarunkowo, bo świat dookoła i tak stawia nam wystarczająco wiele warunków do spełnienia.