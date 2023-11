2 z 5

Hanna Lis, Weronika Rosati

Prawie półtora roku mija od czasu, gdy dziennikarka potwierdziła fakt, że nie jest już w związku z Tomaszem Lisem. Co ciekawe, choć prasa spekulowała o szybkim rozwodzie pary, to do dziś jest o nim cicho. Miło za to zauważyć, że po rozstaniu Hanna rozkwitła i wreszcie zaczęła realizować własne projekty. Najnowszy z nich, książka kucharska "Mój świat na talerzu", właśnie okupuje szczyty listy bestsellerów.

Singielką jest również Weronika Rosati, która kilkanaście miesięcy temu rozstała się z Robertem Śmigielskim.