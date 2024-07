1 z 8

Gwiazda "Azja Express" Maria Konarowska przyszła na imprezę ze swoją znaną siostrą! Wiedzieliście, że przyjaciółka Agnieszki Włodarczyk ma siostrę, która jest równie znana? Hanna Konarowska, młodsza siostra Marii, również jest aktorką. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak "Lejdis", "Przyjaciółki", "M jak miłość" czy "Na Wspólnej". Maria Konarowska i Hania są córkami aktorów Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego. Do tej pory rzadko pokazywały się razem na salonach, ale we wtorkowy wieczór pozowały razem do zdjęć na premierze książki Wojciecha Młynarskiego "Od oddechu do oddechu. Najpiękniejsze wiersze i piosenki". Podobne?

