Hanna Kochańska z synkiem

Mamy pierwsze zdjęcia dziecka Hanny Kochańskiej! Aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość" urodziła synka. Chłopiec przyszedł na świat cztery tygodnie temu - 21 sierpnia o godzinie 18:13 - przez cesarskie cięcie. Otrzymał piękne imię Benjamin. W dniu narodzin miał 60 cm i ważył 3,8 kg. Ojcem dziecka jest Andrzej Kochański-Szymczak.

Dostał tylko 10 punktów, chociaż liczyliśmy na więcej za wzrost i urodę - żartują rodzice w rozmowie z Party.pl.

Hanna Kochańska po porodzie wróciła już do pracy na planie zdjęciowym "M jak miłość" oraz do Teatru Kamienica, gdzie przygotowuje spektakle dla dzieci. My przyłapaliśmy aktorkę na spacerze z małym Benajminem w warszawskich Łazienkach. Zobaczcie jej wózek w stylu retro!

