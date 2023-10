Drugiego dnia festiwalu w Opolu 2023 roku na scenie pojawiła się Halina Mlynkova. Występ wokalistki przypadł do gustu słuchaczom, ponieważ artystka wróciła do domu z nagrodą publiczności w konkursie "Premiery". Jej folkowo-popowy projekt z zespołem Tulia spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem. Po zejściu ze sceny gwiazda zgodziła się odpowiedzieć na kilka naszych pytań. Dowiedzieliśmy się, że bardzo tęskni za swoimi synami i nie tylko!

Przy okazji występu w Opolu Halina Mlynkova skomentowała zaręczyny Roksany Węgiel w rozmowie z naszą reporterką. Później piosenkarka zgodziła się wziąć udział w naszej formule "Szybkie strzały" i odpowiedziała na serię pytań. Gdy pojawił się temat plotek, wokalistka ujawniła, że jej kariera nie została zbyt rzetelnie spisana w sieci.

Jak się zerka na Wikipedię, to jest stek bzdur. [...] Ktoś normalnie napisał moje życie od nowa. Jak to czytam, to nie wierzę, że to jestem ja. Tych plotek jest więcej niż prawdy, ale ja nie mam zamiaru tego dementować — powiedziała.