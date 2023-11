Halina Mlynkova swoje oświadczenie zaczęła o tym, że jest ofiarą... "stalkingu w białych rękawiczkach":

TAK! MAM ŻAL! DO SAMEJ SIEBIE! Że kilka lat temu zaufałam człowiekowi, który na pozór wydawał się świetnym człowiekiem. Tym bardziej, że z polecenia zaufanych mi osób. Niestety notorycznie wynosił do mediów wszystkie prywatne informacje na mój temat. Został przez nas zwolniony, krótko po naszym ślubie, za udostępnianie nie tylko informacji, ale również zdjęć bez naszej wiedzy. Rozstawałam się już kilka razy z managerami. Tak się dzieje. To naturalna sprawa. Tyle, że nikt wcześniej nie sprzedawał prywatnych informacji po rozstaniu, ani z żalu do mnie nie wymyślał niestworzonych historii. Tym razem było inaczej. Prawie trzy lata wymyśla na mój temat różnego rodzaju kłamstwa i bzdury co już niejednokrotnie musiała dementować jak TVP, tak Uniwersal Music Polska. W nocy z grupą znajomych wydzwaniają do ludzi, którzy ze mną współpracują, tyle, że będąc prawdopodobnie pod wpływem używek zapominają nie używać nazwisk... Widać nie ma końca ta historia. Bazkarne nadużywanie mojego zaufania i stalking w białych rękawiczkach nie ma granic. "Koleżanka" z bliskiego otoczenia NIE ISTNIEJE! - pisze Halina.