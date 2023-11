Dlaczego przed Martinem, Ewa była dwa lata sama? Bo jej poprzedni chłopak ją zdradzał.

Na portalach pojawiły się zdjęcia mojego chłopaka z inną dziewczyną i to nie takie, że się z nią tylko spotkał, to były zdjęcia świadczące o tym że on z nią jest, żyje... prowadzi podwójne życie. Ja oczywiście wierzyłam swojemu facetowi, a nie mediom. Ale już nawet fotoreporterzy przy różnych okazjach mówili mi, że te zdjęcia są autentyczne i że on naprawdę spotyka się z inną i że oni mnie lubią i dlatego mi to mówią. Pomyślałam więc, że skoro słyszę od nich takie rzeczy, to coś jednak się dzieje - powiedziała w programie Polsatu "Demakijaż" Ewa Farna.