50. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu startuje już w ten weekend. Im bliżej festiwalu, tym więcej sensacyjnych doniesień dotyczących na jego temat. Przypomnijmy: Górniak ostro o Opolu: Nie godzę się na pracę w atmosferze kłamstwa

Rezygnacja Edyty Górniak i Patrycji Markowskiej to jednak nie koniec kontrowersji wokół prestiżowej imprezy. Dziś oświadczenie w sprawie festiwalu wystosował... zespół BRAThANKI. Nie bierze on wprawdzie udziału w jubileuszowym koncercie, ale członkowie zespołu są oburzeni faktem zaproszenia przez władze festiwalu Haliny Mlynkovej, która na opolskiej scenie wykona przeboje właśnie BRAThANKÓW. Przypomnijmy, że Mlynkova w latach 1998-2003 była wokalistką tego zespołu. Muzycy wystosowali bardzo ostre oficjalne oświadczenie, w którym krytykują nie tylko organizatorów "Opole 2013", ale też samą Mlynkovą:



Z wielkim zdumieniem i zarazem przykrością przyjmujemy fakt, że na 50-ty, jubileuszowy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w ramach koncertu jubileuszowego została zaproszona w charakterze odtwórczyni naszej twórczości Halina Mlynkowa. Jesteśmy bardzo oburzeni nie z faktu zaproszenia naszej byłej wokalistki, wszak rozpoczęła swoją karierę solową i nagrała swój debiutancki album, ale tym, że powodem dla którego prezentuje się w zapowiedziach tegoż koncertu jubileuszowego jak i w planowanym występie jest wykonanie piosenek z repertuaru zespołu BRAThANKI! Nigdy nie były i nie są to piosenki solistki Haliny Mlynkowej, nie należą do jej twórczości i nie przyczyniła się – a już w szczególności w przypadku utworów “Czerwone korale” czy “W kinie, w Lublinie” - do ich powstawania czy choćby aranżacji. Są to utwory zespołu BRAThANKI w którym, przypominamy, była już drugą wokalistką (wcześniej przez rok była nią Hania Chowaniec-Rybka). Halina była wykonawczynią i interpretatorką tych utworów na bardzo licznych koncertach w tym i telewizyjnych, łącznie z niezapomnianymi występami na Festiwalu w Opolu, ale nie jako solistka tylko jako członek zespołu BRAThANKI a my obdarzając ją z czystej życzliwości wspólnego działania naszym kredytem zaufania dopisaliśmy ją na listę współtwórców.