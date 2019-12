Hailey Bieber pokazała urocze zdjęcie z dzieciństwa. Czy właśnie tak będzie wyglądała córeczka jej i Justina Biebera?

Hailey Bieber i Justin Bieber to jedno z najgorętszych małżeństw show biznesu. Media i fani śledzą ich każdy krok i nic dziwnego, że po gorącym ślubie wyczekują na wieści o tym, że młodzi spodziewają się dziecka. Żona idola nastolatek zdaje się wiedzieć, jak jeszcze mocniej podgrzać atmosferę i w ostatnim czasie stara się przysłaniać swój brzuch. Czy to tylko gra czy może faktycznie niedługo na świat przyjdzie pierwsze dziecko Justina i Hailey? Para nigdy nie odniosła się do tych rewelacji. Z kolei Hailey pokazała w sieci swoje zdjęcie z dzieciństwa. Czy ich przyszłe dziecko mogłoby wyglądać tak jak ona? Zobaczcie koniecznie tę przeuroczą fotografię.

Hailey Bieber w dzieciństwie

Hailey Bieber jest pod ostrzałem mediów. Paparazzi publikują coraz to nowe zdjęcia gwiazdy, zastanawiając się czy jej oversizowe stylizacje i to, że nie pokazuje brzucha na plaży są oznaką tego, że spodziewa się dziecka. Bieberowie chronią swojej prywatności, więc na próżno czekać na komentarz w tej sprawie.

Tymczasem Hailey pochwaliła się swoim zdjęciem z dzieciństwa. Nie możemy się nadziwić, jak uroczym była dzieckiem! Z fotografii patrzy rezolutna mała blondyneczka. Mała Hailey pozuje z uniesionym palcem wskazującym, jakby chciała ostrzec, że w przyszłości jeszcze namiesza. No cóż... chyba się sprawdziło! Teraz zna ją cały świat i to nie tylko z powodu nazwiska po mężu.

Czy jeżeli Hailey i Justin zdecydują się na dziecko to będzie wyglądało tak jak mama?

Tak wyglądała Hailey Bieber w dzieciństwie.

Instagram

Czy przyszłe dziecko Justina Biebera i Hailey Bieber odziedziczy urodę po pięknej mamie?