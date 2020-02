Hailey Bieber pokazała kolejne zdjęcia ze ślubu! O takich efektach sesji ślubnej marzy każda panna młoda!

Justin Bieber i Hailey Bieber wzięli dwa śluby - jeden owiany był tajemnicą, a na drugi, który odbył się 30 września, zaproszona była cała plejada gwiazd. Młodzi małżonkowie sukcesywnie dzielą się swoimi ślubnymi zdjęciami z milionami fanów. Hailey pokazała właśnie kolejną porcję fotek z tego wydarzenia. Efekty sesji tego ślubnego duetu, to zdecydowanie to, co chciałaby osiągnąć niejedna para młoda w swoim albumie.

Niepublikowane zdjęcia ze ślubu Justina Biebera i Hailey Bieber

Ślub Bieberów to zdecydowanie jedno z największych wydarzeń zeszłego roku. Młodzi małżonkowie wydali na ceremonię ponad 5 milionów złotych! Żona Justina pokazała kolejne zdjęcia z najpiękniejszego dnia swojego życia. Widzimy na nich zupełnie nowe kadry, ale to co zwraca największą uwagę to uchwycona na zdjęciu relacja zakochanych. Takich fotek z mężem pozazdroszczą jej nie tylko zagorzałe fanki Justina ale również niejedna panna młoda! Romantyczne zdjęcia Hailey biją rekordy popularności na Instagramie.

Hailey Bieber nie ukrywa, że jej relacja z Justinem rozwinęła się bardzo szybko. Tak samo szybko podjęli decyzję o ślubie, chociaż jak sama przyznała prosiła o radę rodziców, aby nie podjąć tak ważnej decyzji pochopnie. Od jakiegoś czasu media spekulują również o ciąży Hailey, jednak ona rozwiała wątpliwości, mówiąc, że jej większy brzuszek to jedynie efekt zamiłowania do jedzenia. Wygląda na to, że na powiększenie rodziny Bieberów będzie trzeba jeszcze poczekać. Narazie państwo młodzi cieszą się byciem mężem i żoną, czego dowodem jest częste wspominanie swojej ceremonii ślubnej, oczywiście ku uciesze fanów.

Hailey Baldwin pokazała niepublikowane zdjęcia z ceremonii ślubnej. Mimo tego, że od wydarzenia minęło już pięć miesięcy to zainteresowanie nie słabnie. Jej ślub z idolem nastolatek na pewno nie zostanie zapomniany jeszcze przez długi czas.

