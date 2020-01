Hailey Bieber pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcia ze ślubu! Zobaczcie, jak wyglądała

Hailey Bieber od niedawna jest żoną wokalisty Justina Biebera. W 2018 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w Nowym Jorku, a rok później małżonkowie zorganizowali ceremonię dla przyjaciół i rodziny. Hailey jest wyraźnie szczęśliwa i często wspomina to wyjątkowe wydarzenie! Ostatnio przy okazji podsumowania 2019 roku, modelka pochwaliła się nowymi zdjęciami z przygotowań i ślubu.

Zobacz także: Hailey Bieber w stroju kąpielowym... Przyjrzyjcie się jej brzuszkowi!

Związek Hailey i Justina rozgrzał do czerwoności media na całym świecie! Ślub wokalisty z piękną modelką również nie przeszedł bez echa, a wokół tego wydarzenia pojawiło się mnóstwo plotek fanów na całym świecie! Szybko pojawiły się także głosy o domniemanym kryzysie w ich związku, a nawet o ciąży Hailey. Wygląda jednak na to, że w małżeństwie państwa Bieber jest wszystko w porządku, ale na potomka będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ostatnio gwiazda przyznała, że plotki na temat jej ciążowego brzuszka, są jedynie efektem jej zamiłowania do... jedzenia.

Nowe zdjęcia ze ślubu Hailey i Justina pojawiły się w sieci

Żona Justina Biebera za pośrednictwem mediów społecznościowych, stara się przekazywać swoim fanom niektóre szczegóły z życia prywatnego. Widać, że Hailey jest szaleńczo zakochana w swoim mężu, ponieważ często wspomina swoją ceremonię zaślubin. Teraz możemy zobaczyć kolejne fragmenty z przygotowań oraz ze ślubu pary, ponieważ przy okazji podsumowania roku, modelka uchyliła kolejnego rąbka tajemnicy.

Na niepublikowanych wcześniej zdjęciach możemy zobaczyć, jak gwiazda wybierała swoją suknię ślubną. Ponadto modelka ujawniła nowe fotografie z wesela! Na każdym zdjęciu Hailey wygląda zjawiskowo, a na jej twarzy widać szeroki i szczery uśmiech! Oczywiście trzymamy kciuki za tę parę i życzymy miłości przez następne, długie lata!

Jak Wam się podobają zdjęcia z ceremonii zaślubin Hailey i Justina Bieber?

Instagram

Instagram

Modelka pokazała też zdjęcie ze swojego wesela!

Instagram

Gwiazda długo wybierała swoją wymarzoną suknię ślubną.

Instagram

Tak Hailey Bieber wyglądała w dniu ślubu.

Instagram

Wcześniej nie mogliśmy zobaczyć tak wielu szczegółów z ceremonii.