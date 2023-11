Ostatnio znów coraz więcej mówi się o kryzysie, który przechodzą Hailey i Justin Bieber. Para, która wzięła ślub zaledwie pół roku temu, podobno ma duże problemy. Justin walczy z depresją i według zagranicznych mediów, potajemnie spotyka się z Seleną Gomez. Ponoć jednak mimo wszystko para chce walczyć o swoje małżeństwo i zaczęła wspólną terapię.

Tyle z plotek, a jaka jest rzeczywistość? Hailey Bieber właśnie opublikowała zdjęcia, które mówią wszystko! Zobaczcie je poniżej.

Hailey Bieber pokazała wymowne zdjęcia z Justinem Bieberem

Hailey Bieber opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia z Justinem. Wczoraj, 1 marca, wokalista obchodził swoje 25. urodziny i z tej okazji jego żona pokazała, jak wygląda ich codzienność. Możemy więc podziwiać zakochaną parę, która przytula się do siebie, a także Justina, który obejmuje radosną Hailey. Ani śladu kryzysu!

25 pasuje do ciebie - napisała Hailey Bieber w opisie do zdjęcia.

Trzeba przyznać, że Hailey i Justin wyglądają na szczęśliwych. Być może publikując te zdjęcia, modelka chciała rozprawić się ze wszystkimi plotkami i zapewnić swoich fanów, że nie muszą się o nich martwić? Kto wie, nas te zdjęcia uspokoiły, a was?

Przypomnijmy, że Justin Bieber rozstał się latem z Seleną Gomez i błyskawicznie związał się z Hailey. Kilka tygodni później para zaręczyła się, a już we wrześniu była małżeństwem. Błyskawiczne tempo związku zrodziło plotki, jakoby Justin i Hailey spodziewali się dziecka. Nie była to jednak prawda. Tymczasem szczęście Justina załamało Selenę. Wokalistka trafiła do szpitala z załamaniem nerwowym. Tam spędziła kilka tygodni. Podobno teraz stale próbuje się skontaktować z byłym ukochanym.

Justin i Hailey bardzo się kochają

Para jest ze sobą zaledwie kilka miesięcy

