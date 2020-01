Hailey Bieber i Selena Gomez spotkały się na jednej imprezie! Padły ofiarą nieuczciwej przyjaciółki?

Nie jest tajemnicą, że Hailey Bieber i Selena Gomez starają się unikać swojego towarzystwa. Poróżnił ich oczywiście mężczyzna. Selena Gomez do tej pory nie może pogodzić się z faktem, że Justin Bieber już nigdy nie będzie jej. Aby się z tym uporać, artystka wydała krążek, na którym rozlicza się z byłym ukochanym.

To właśnie podczas promocji jednego z singli Selena Gomez natknęła się na swoją rywalkę. Jak zareagowała na widok Hailey Bieber? I jak w ogóle doszło do tego spotkania? Zobaczcie poniżej!

Zobacz także: Selena Gomez miała atak paniki na wielkiej imprezie. To przez Hailey Bieber?

Selena Gomez wróciła na scenę po bardzo długiej przerwie. Do tej pory skupiała się przede wszystkim na aktorstwie. Teraz jednak dojrzała do tego, aby przelać swoje emocje na papier i wyśpiewać je na najnowszej płycie zatytułowanej "Rare". Selena Gomez z tej okazji zorganizowała imprezę w modnej wśród gwiazd restauracji Craig's Hollywood.

Pech chciał, że tego wieczora wśród gości pojawiła się również... Hailey Bieber! Modelce towarzyszyła jej przyjaciółka, Madison Beer, która w przeszłości była też bliską osobą dla Seleny Gomez. Internauci niemal od razu wysnuli teorię na temat tego "przypadkowego" spotkania. Według nich Madison Beer specjalnie zabrała Hailey Bieber do miejsca, gdzie swój sukces świętowała Selena Gomez.

W sieci zawrzało. Instagram Madison został zalany obrzydliwymi komentarzami, w których internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Dziewczyna postanowiła się bronić.

Byłam na lunchu z moją przyjaciółką, którą znam od 10 lat i to wszystko. To jest przestępstwo? Kocham Selenę i zawsze będę. To, co się teraz dzieje, jest podłe i zupełnie niepotrzebne. Nic takiego się nie wydarzyło. To był tylko zbieg okoliczności, atakujecie mnie bez powodu - zapewniała Madison Beer.