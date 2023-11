1 z 4

Justin Bieber i Hailey Baldwin są świetną pożywką dla mediów! Niemalże codziennie paparazzi przyłapują ich na ulicach Nowego Jorku w drodze, czy to na zakupy, czy do kościoła. Ostatnio pozowali w iście szampańskim nastroju! On zaprezentował się wydaniu "dresa": oversizowej koszuli i spodniach, czarnych vansach oraz hipsterskiej czapce, a ona postawiła na szorty, top i za dużą, skórzaną kurtkę. Jakiś czas temu z kolei widziani byli niedaleko przychodni lekarskiej i natychmiast pojawiły się spekulacje, że wkrótce zostaną rodzicami! Choć gwiazdor uwielbia dzieci i nie ukrywa, że pragnie mieć swoje, to jeszcze chyba nie jest gotowy na powiększenie rodziny.

Podobnie zresztą jak na ślub - rodzinny i huczny, który planują już od kilku miesięcy. Doniesień było już wiele, lecz brak potwierdzenia dawał wiele do myślenia. Teraz już wiemy, czy ceremonia faktycznie się odbyła!

Hailey Baldwin prostuje plotki na temat ślubu!

Modelka udzieliła wywiadu magazynowi TMZ! Na następnej stronie przeczytacie, co dokładnie powiedziała na temat ślubu z Bieberem!

