W sieci pojawił się kolejny na pozór zabawny challenge, w którym wzięła udział cała plejada gwiazd. "CucChallenge" ma zwrócić uwagę na problem przemocy domowej. Wyzwanie polega na zamieszczeniu w sieci montażu, pokazującego uczestników wykonujących niemalże kaskaderskie ciosy, a całość zmontowanego wideo ma sprawiać wrażenie, jakby poszczególni uczestnicy toczyli ze sobą zaciętą walkę. Jak wyszło?

CucChallenge to kolejne wyzwanie, o poważnym celu, w które zaangażowały się gwiazdy. Jednym z najpopularniejszych obecnie wyzwań jest #hot16challenge2, kierowane do raperów i reprezentantów świata muzyki oraz #brzydka16challenge2, w której udział biorą twórcy, którzy nie mają na co dzień nic wspólnego z muzyką. Wyzwanie polega na stworzeniu 16 wersów utworu, zachęcenia do wpłacenia pieniędzy na zbiórkę oraz nominowania kolejnych osób. Cały zysk kierowany jest na pomoc medykom w walce z koronawirusem.

Wczoraj w sieci pojawiło się kolejne wyzwanie, które ma zwrócić uwagę na przemoc domową. W wyzwaniu wzięli udział: Basia Kurdej-Szatan, Rafał Maślak, Julia Wieniawa, Anna Markowska z "Top Model", Joanna Opozda, Danny Ferreri, Maciej Dowbor, Klaudia Halejcio, Julia Wieniawa, Patricia Kazadi, Sebastian Chłodnicki, Piotr Gruszka, Łukasz Jurkowski, Marcelina Zawacka, Ola Kot, Victor Borsuk, Andrzej Wierzbicki, Emilian Gankowski, Kacper Król oraz Adam Zdrójkowski.

Wyzwanie polega na zamieszczeniu w sieci montażu, pokazującego uczestników wykonujących niemalże kaskaderskie ciosy, a całość zmontowanego wideo ma sprawiać wrażenie, jakby poszczególni uczestnicy toczyli ze sobą zaciętą walkę. Uczestnicy pod opublikowanym wideo zamieścili ważną notatkę:

Nasz film to tylko zabawa. Jednak codziennie ktoś staje się ofiarą przemocy. Jeżeli jesteś jej świadkiem - nie bądź obojętny, REAGUJ!

Poniżej lista instytucji, które pomagają walczyć z różnego rodzaju przemocą: - Policja tel. 112 - Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226

- Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl tel.22 626 94 19

- Telefon Zaufania „Zatrzymaj Przemoc” tel. 800 120 148

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” www.niebieskalinia.pl tel. 800 120 002

- Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 121 212

- Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów 800 080 222



W każdym powiecie funkcjonują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

#reagujnaprzemoc #stopprzemocychallenge

Jak oceniacie nowe wyzwanie?

