Gwiazdy żegnają Wojciecha Młynarskiego

15 marca, po ciężkiej chorobie, zmarł Wojciech Młynarski. Wybitny twórca miał 76 lat. Dla wielu gwiazd i artystów był wielką inspiracją, nauczycielem, a jego muzyka i teksty wychowały całe pokolenia. Dlatego po jego śmierci w sieci pojawiło się mnóstwo wzruszających wpisów.

ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy żegnają Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan

Zobacz: Kochający ojciec i wybitny poeta. Wojciech Młynarski nie żyje. Wspomnienie genialnego twórcy

Wojciecha Młynarskiego pożegnali m.in. Edyta Górniak, Anna Dereszowska, Katarzyna Żak, Bronisław Komorowski, Natasza Urbańska, Tomasz Kammel, Karolina Korwin Piotrowska oraz wiele innych gwiazd. Na uwagę zasługuje post Krystyny Jandy:

Nie żyje Wojciech Młynarski. Nie żyje Ostatni z Trojga Wielkich. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski. Geniusze. Giganci. Nauczyli nas śmiać się, kochać, oceniać, myśleć, czuć, nauczyli nas świata i Polski jaką kochamy najbardziej, inteligentną. Znaczyli dla nas tak dużo, że... coraz trudniej żyć bez powietrza jakim są tacy jak Oni. Zostawili ogrom dokonań, bo byli to także giganci pracy. W naszych domach tysiące płyt, książek, w głowach wielkie przestrzenie pamięci. Piosenki, programy telewizyjne, koncerty, wywiady i Ich ciągła obecność. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. I jeszcze jedno, są istnieją w świadomości powszechnej, także dlatego że...byli obecni, zawsze i wszędzie, w telewizji, radiu, w mediach. Teraz ich następcy z mediów zniknęli, tworzy się wielka dziura nie do zasypania. Gdyby dziś tworzyli "prowincja" ( przepraszam za określenie, ale nie ma lepszego niestety) prowincja umysłowa ale także ta gdzie nie docierają wolne media, by o nich nie usłyszała. Wojtku, kochany, dziękujemy. Śpij już spokojnie. Dobranoc Wielki Książę. Ja mam wiele osobistych powodów do podziękowań, ale... specjalnie dziękuję Ci za nocne i poranne telefony, kiedy coś Cię dręczyło chciałeś z kimś porozmawiać. Często wyróżniałeś tym mnie. Dziękuję. - pisze aktorka.